שופט בג"ץ נזף בנתניהו: "אסור לו לעשות את זה"

בג"ץ דן היום (שלישי) בהרכב של שלושה שופטים בחמש עתירות שהוגשו נגד מינוי מועצה פוליטית לרשות השנייה בראשות ד"ר יפעת בן חי שגב. זאת, על רקע הדיווח כי ראש הממשלה בנימין נתניהו נכח בישיבה והצביע בעד מינויה של בן חי שגב, על אף שהיא משמשת כעדת תביעה בתיק 4000.

השתתפותו של נתניהו בהצבעה עמדה בסתירה להסדר ניגוד העניינים שעליו חתם, אשר אוסר עליו לעסוק בשוק התקשורת ובענייניהם של עדים הקשורים במשפטו.

במהלך הדיון, שופט העליון אלכס שטיין הבהיר את הבעייתיות הגלומה במעורבותו של נתניהו: "כל עוד המשפט לא הסתיים היא עדיין עדת תביעה. כל עוד המשפט מתנהל - אסור לראש הממשלה לעסוק בעניין, לפעמים צריך לקיים כללים כפי שצריך". לדבריו, "כל אימת שהמשפט לא הסתיים אסור ליצור קשר עם עדי התביעה".

עורך דינו של נתניהו עמית חדד השיב: "ייתכן שהכל היה נמנע אם לא היה כזה זלזול בייעוץ המשפטי לממשלה שביקש שתחכו". "מה החיפזון?" שאל, "היינו באמצע מלחמה. יכול להיות שאם היינו מחכים לחוות הדעת לא היינו נמצאים כאן".

המשך הדיון נסוב סביב הטענות על כך ששר התקשורת שלמה קרעי הפעיל לחצים על חברי המועצה להתפטר, זאת לאחר שבג"ץ הקפיא את החלטות הממשלה על מינוי המועצה, והחזיר את פעילות המועצה היוצאת בראשות מרדכי.

בהקשר זה אמרה נציגת היועמ"שית כי "מדובר באירוע חסר תקדים. השר פנה באמצעות העוזר שלו לחברי המועצה, שכנע ושידל אותם להתפטר כדי לסכל את ההחלטה השיפוטית". הנציגה תיארה את התנהלותו של קרעי כחמורה ביותר, וכזו המנטרלת בפועל את הצו השיפוטי שנטען. עוד אמרה: "זו התנהלות חמורה ביותר החותרת תחת שלטון החוק וכיבוד החלטות שיפוטיות".