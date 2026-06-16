יועמ"שית הכנסת: לא היה פסול בהצבעה על ראבילו

היועצת המשפטית של הכנסת מסרה היום (שלישי) את תגובתה בנוגע לעתירות נגד מינוי מיכאל ראבילו, ומבקשת לדחות אותן.

בהודעתה מסרה כי "באשר לטענה כי ניתנה לחברי כנסת הנחיה לתעד את הצבעתם – אין חולק על כך שאם ניתנה הנחיה לחברי כנסת לתעד את הצבעתם – מדובר בהנחיה בלתי-חוקית, עצם מתן ההנחיה מהווה פגם בחשאיות הבחירות, והדבר עשוי גם להביא לפסילתן.

יחד עם זאת, לעת הזו לא הוצגו ראיות לקיומה של הנחיה שכזו. לעניין זה יש לציין כי כלל הגורמים התייחסו במלוא הרצינות לטענות האמורות, ועצם ההחלטה על הפסקת ההצבעה השנייה ועל ביטולה – צעד שלמיטב ידיעתנו מעולם לא ננקט בתולדות הכנסת בהצבעה מעין זו – מעידה על כך".