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חדשות פוליטי מדיני

יועמ"שית הכנסת: לא היה פסול בהצבעה על ראבילו

היועצת המשפטית של הכנסת מסרה היום את תגובתה בנוגע לעתירות נגד מינוי מיכאל ראבילו, ומבקשת לדחות אותן

15:25
3 תגובות
מיכאל ראבילו
מיכאל ראבילו | צילום: יונתן זינדל/פלאש90

היועצת המשפטית של הכנסת מסרה היום (שלישי) את תגובתה בנוגע לעתירות נגד מינוי מיכאל ראבילו, ומבקשת לדחות אותן.

בהודעתה מסרה כי "באשר לטענה כי ניתנה לחברי כנסת הנחיה לתעד את הצבעתם – אין חולק על כך שאם ניתנה הנחיה לחברי כנסת לתעד את הצבעתם – מדובר בהנחיה בלתי-חוקית, עצם מתן ההנחיה מהווה פגם בחשאיות הבחירות, והדבר עשוי גם להביא לפסילתן.

יחד עם זאת, לעת הזו לא הוצגו ראיות לקיומה של הנחיה שכזו. לעניין זה יש לציין כי כלל הגורמים התייחסו במלוא הרצינות לטענות האמורות, ועצם ההחלטה על הפסקת ההצבעה השנייה ועל ביטולה – צעד שלמיטב ידיעתנו מעולם לא ננקט בתולדות הכנסת בהצבעה מעין זו – מעידה על כך".

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תגובות

3
3
יעל
לפני שעה

בעבר הליכוד קידש את טוהר המידות והחוק, ואילו היום מכופפים את כל הכללים רק כדי שחבורת מקורבים מושחתת תמשיך לשלוט פה על הגב שלנו!

2
יפית
לפני שעה

פעם המדינה הייתה נלחמת על הבית שלנו בצפון, והיום בזמן שהבתים שלנו נשרפים בקריית שמונה, הממשלה המושחתת הזו עסוקה רק בסידור ג'ובים למקורבים של ביבי כדי לשמור על הכיסאות הממוזגים שלהם.

1
אפי
לפני שעה

למה צריך ראיות להנחיה לתעד? לא אמור להיות מספיק התיעוד עצמו כדי להפוך הצבעה שאמורה להיות חשאית - לפסולה?