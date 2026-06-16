הורים לשריונרים? השינוי המשמעותי שצה"ל מתכנן בחיל 

צה"ל מקדם שינוי עומק דרמטי במערך ההכשרות של חיל השריון, במסגרתו חטיבה 460 (שיזפון) תפסיק לשמש כגוף הבלעדי המכשיר את לוחמי המערך, וחלק ניכר מהאחריות יועבר ישירות לחטיבות הלוחמות כך פורסם לראשונה במקור ראשון.

לפי התוכנית המתרקמת, הלוחמים יעברו בבסיס שיזפון פרק זמן של 3.5 חודשים בלבד, שיכלול את שלבי הטירונות והמקצועות. מיד לאחר מכן, החל משלב הצמ"פ (צוות, מחלקה, פלוגה) ואילך, כל חטיבה תכשיר את לוחמיה בעצמה במסגרת בא"חים (בסיסי אימון חטיבתיים) ייעודיים שיוקמו עבורן.

המשמעות המרכזית של המהלך היא מעבר למודל המזכיר את חטיבות החי"ר. המבנה החדש ייצר רציפות פיקודית כמעט מתחילת השירות, יעניק למח"טים ולמג"דים אחריות ישירה על הלוחמים לצד היכרות מוקדמת איתם, ויאפשר לכל חטיבה להתאים את אופי ההכשרה במדויק לצרכיה המבצעיים הייחודיים.

מי שצפויה להוביל את המהלך ולצעוד ראשונה במודל החדש היא חטיבה 188, ולאחריה יצטרפו גם חטיבה 7 וחטיבה 401. מנגד, בחטיבה 460 ההיסטורית יישארו גדוד 195 (האמון על הטירונות), המלא"ר וגדוד 196.

מעבר לשינוי התפיסתי בחינוך הלוחם, מאחורי המהלך עומד גם היגיון מבצעי רחב: בסיסי ההכשרה החדשים של החטיבות צפויים לקום בסמוך לגבולות המדינה. בצה"ל שואפים לנצל את פריסת הבא"חים החדשים כדי לחזק את האחיזה במרחבי הגבול, ובמקביל להגדיל באופן משמעותי את סד"כ

המעבר הצפוי למודל הכשרות חטיבתי הוא למעשה חזרה אחורה למצב שהיה לפני 20 שנה.