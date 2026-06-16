דובר הליכוד מעריך: זה התאריך בו יתקיימו הבחירות

דובר הליכוד, גיא לוי, התראיין היום (שלישי) לתוכנית 'קובנוביק' ברשת ב' כי הבחירות לכנסת יתקיימו ב-20 באוקטובר.

לוי נשאל על הרצון של ראש הממשלה לבטל את הפריימריז במפלגה - והשיב: "המפלגה באמת צריכה מתיחת פנים ודם חדש, היא צריכה אנשים חדשים שרואים את הדברים אחרת, גם בגלל ה-7 באוקטובר וגם בגלל דברים נוספים".

עוד הוא הוסיף, "אנחנו נפעל כדי ליישם את זה, כדי להביא למפלגה אנשים נוספים עם עשייה, אנשים צעירים, אנשים עם קבלות ואנשים שיוסיפו עוד נדבך למפלגה שלנו".

עוד הוסיף לוי: "ראש הממשלה קיבל את ההצעות - לביטול הפריימריז - מהשטח והוא בוחן את הדברים. יש לנו חברי כנסת מצוינים במפלגה, ואנחנו בטוחים ש-170 אלף הפקודים שלנו יבחרו את האנשים שלנו".

לסיום אמר דובר הליכוד: "ראש הממשלה חושב שכרגע יש כמה שמות שהוא צריך להביא אותם, ואני בטוח שגם ברגע שהוא יביא את השמות האלה, גם המתפקדים של הליכוד וגם הבוחרים של הליכוד ישמחו מאוד על זה שהם הצטרפו למפלגה".