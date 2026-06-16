ה-FBI הודיע: סוכלה מתקפה ענקית על הבית הלבן 

ה-FBI הודיע היום (שלישי) כי סיכל תוכנית רחבת היקף לפיגוע עצום באירוע UFC Freedom 250 שנערך ביום ראשון בבית הלבן לרגל חגיגות יום הולדתו של הנשיא דונלד טראמפ.

לפי הודעת ה-FBI, בשבוע שעבר התקבל מידע על איום פוטנציאלי נגד האירוע, שכלל מעורבות של אנשים שפעלו מחוץ לאזור הבירה האמריקנית. בעקבות המידע פתחו סוכני ה-FBI, יחד עם גורמי אכיפת חוק נוספים ומשרד המשפטים האמריקני, במבצע רב-מדינתי שבמהלכו נעצרו מספר חשודים והמתקפה המתוכננת סוכלה.

על פי הדיווח בפוקס ניוז, חמישה בני אדם נעצרו, בעוד שהחוקרים זיהו 23 אנשים כחלק מרשת אפשרית של מתכנני המתקפה.

על פי החשד, התוכנית יועדה לכלול שימוש ברחפנים עמוסי חומרי נפץ שנועדו לפגוע במבנים הסמוכים לאירוע. לפי החוקרים, המטרה הייתה לגרום לפינוי המוני של האזור ולהכווין את הקהל לעבר צוות צלפים שהוכן מראש במקום אחר.

עוד טוענים החוקרים כי לאחר מכן תוכנן "גל שני" של המתקפה, שבמסגרתו היו אמורים התוקפים להסתער עם נשקים על שער הבית הלבן.