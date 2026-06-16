הפרקליטות השלימה את החקירה הנגדית של נתניהו

הפרקליטות השלימה היום (שלישי) את החקירה הנגדית של ראש הממשלה בנימין נתניהו במשפטו בתיקי האלפים. עדותו של ראש הממשלה צפויה להסתיים בשבוע הבא לאחר ימי דיון בודדים של "חקירה חוזרת" מצד הסנגורים - עדות שהחלה בדצמבר 2024 ותמנה כ-96 דיונים.

המשנה לפרקליט המדינה, יונתן תדמור, שאל את נתניהו על פגישתו עם שלדון אדלסון בדצמבר 2014, כאשר יומיים לאחר מכן נפגש עם נוני מוזס. לדברי נתניהו, הנושא המרכזי היה האפשרות של מכירת ידיעות אחרונות.

תדמור: "השיקול המרכזי היה הבחירות הקרבות והצורך לשמור את מוזס שלא במצב של התקפה". נתניהו שב ואמר, כי המוקד היה נסיונות הרכישה, והסיקור בידיעות אחרונות לא העסיק אותו. בחקירתו במשטרה אמר נתניהו, כי הוא היה צריך לקנות זמן עד מערכת הבחירות. הוא הסביר בעדותו, כי השאלה הייתה גם מה יעשה מוזס במערכת הבחירות.

נתניהו אמר שחשף את איומיו של מוזס, אך לא פנה לעורכי דינו משום ש"זה לא איומים על החיים. איש לא הצמיד לי אקדח לרקה". לדבריו, במקרה אחר הוא הלך לעוה"ד דוד שמרון ויעקב וינרוט, ויהיה מוכן לפרט בדלתיים סגורות. "אומרים שיחשפו עליך דבר זה או אחר, או נותנים לך כתבת שער. כולם עושים את זה ואף אחד לא רואה בזה עבירה", הוסיף.

נתניהו אמר שהשתמש בהקלטות של שיחותיו עם מוזס, במובן זה שהן היו נשק שלא היה בו צורך לאחר הבחירות. תדמור טען, כי נתניהו לא יכול היה לחשוף את ההקלטות, משום שמדובר בהצעת שוחד מצידו של מוזס, ובנכונות לקבל אותו מצידו. נתניהו הכחיש בתוקף. הוא אמר שהסכים להיפגש עם עורך ynet דאז, ערן טיפנברון, כי חשב שיוכל "לקבל מודיעין על מה שקורה במערכת של ידיעות ו-ynet", וגם בשל לחציו של ניר חפץ.

תדמור טען, שהמתקפות בידיעות אחרונות על נתניהו ומשפחתו בפברואר 2015 נבעו מתסכולו של מוזס מכך שלא הושג הסדר בנוגע לישראל היום, וכי גם נתניהו הבין כך בזמן אמת. נתניהו השיב: "אני לא אחראי למה שמוזס חושב. אני כל הזמן פועל נגד החוק. מה הוא מגיב – זה עניין שלו". תדמור הוסיף, כי נתניהו ניתק את הקשר עם מוזס.