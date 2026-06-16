חיזוק מבית: המצטרפת החדשה לנפתלי בנט

מיכל נגרי לשעבר מנכ"לית עיריית רעננה (העיר שבה הוא מתגורר), הודיעה היום (שלישי) על הצטרפותה למפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט.

נגרי מנהלת כיום את ההכשרות למנכ"לים ומלווה רשויות מקומיות בכל רחבי הארץ.

‏בנט התייחס להצטרפותה ומסר: "אני גאה לבשר שמיכל נגרי מצטרפת היום לנבחרת הטובה בישראל! מיכל היא משרתת ציבור במובן הכי עמוק של המושג. היא צמחה מהשטח, ממערכת החינוך - והגיעה עד לקדנציה רבת הישגים כמנכ״לית עיריית רעננה.

‏כיום היא מכשירה את הדור הבא של המנכ"לים והמנכ"ליות לרשויות המקומיות בישראל. את מיכל ופועלה הכרתי עוד כשכיהנתי כשר החינוך והיא כיהנה כמנכ״לית האגדית של עיריית רעננה.

‏פגשתי מנהלת-על מקצוענית שמצליחה בו זמנית גם להיות בולדוזרית ולהזיז הרים, וגם לראות כל אזרח בגובה העיניים, לדאוג לו מכל הלב ולשרת אותו נאמנה. החיבור האישי בינינו התעצם בשבעה באוקטובר".

‏בנה של מיכל, גיבור ישראל רב סרן רועי נגרי ז"ל, מפקד צוות ביחידת הלוט"ר, הקפיץ את עצמו ואת צוותו לבארי בלי שקיבל פקודה. הוא עבר מבית לבית תחת אש, חילץ אזרחים מתוך התופת, ונפל בקרב תוך כדי שהוא מציל חיים.

כשהגעתי לביתם של מיכל ושמוליק לנחם אותם על נפילת בנם הגיבור, הבנתי מאיפה הוא שאב את הערכים שלו. נחשפתי לעוצמה של מיכל, לנחישות שלה ולאהבה העמוקה שלה למדינה שלנו. המקצועיות, הניסיון והערכים שלה הם בדיוק מה שאנחנו צריכים כדי לבנות מחדש את ישראל".