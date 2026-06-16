מזעזע: בן נעצר בחשד שדקר למוות את אביו

אירוע חריג ברחובות. גבר בן 84 נדקר היום (שלישי) למוות בידי בנו.

על פי החשד, הבן, ככל הנראה בעל רקע נפשי, דקר את אביו למוות בדירתו ברחובות. לאחר המעשה התקשר בעצמו למוקד מד״א ודיווח: "הרגתי אותו"

שוטרי תחנת רחובות שהוזעקו למקום עצרו את החשוד, בן 44, ותפסו את הסכין שעל פי החשד שימשה לביצוע הרצח.

ממד"א נמסר כי לאחר ביצוע בדיקות רפואיות, חובשים ופראמדיקים של מד"א קובעים את מותו של גבר בן 84. מנהל תחנת רחובות ופראמדיק במד"א יהודה בן אברהם וחובש בכיר מיחידת האופנועים של מד"א רועי בן שושן, סיפר: "חברנו למשטרה שהובילה אותנו אל הגבר ששכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה. ביצענו בדיקות רפואיות, הפציעה שלו הייתה קריטית ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".