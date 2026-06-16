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פנים אל פנים

סוכות הפתיע את מפגיני השמאל הקיצוני והזמין אותם לסיור בגבעות 

מפגינות נגד "הטרור היהודי ביו"ש" מול הכנסת הופתעו לראות את ח"כ צבי סוכות מתיישב לידן לשיחה ומההזמנה לבקר לסיור משותף בחוות. ״במקום להסתמך על כותרות וסיסמאות - בואו להכיר את האנשים מהעם שלכם, את המשפחות ואת המציאות בשטח״

14:15
4 תגובות
סוכות הפתיע את מפגיני השמאל הקיצוני והזמין אותם לסיור בגבעות 
סוכות הגיע למאהל "הטרור היהודי"
סוכות הגיע למאהל "הטרור היהודי"| צילום: ללא קרדיט

ח"כ צבי סוכות (הציונות הדתית) הפתיע את אנשי השמאל הקיצוני שמפגינים מחוץ לכנסת נגד "הטרור היהודי" ביו"ש.

סוכות יצא מהמשכן והתיישב ליד המפגינים כשהוא משוחח איתם ומזמין אותם אותם לסיור היכרות בחוות ההתיישבות ברחבי השומרון.

בשיחה הוא הסביר להם כי המציאות שהם מכירים שונה מאוד מהמציאות בשטח, בגלל הצגה חלקית ומעוותת של הדברים בשיח התקשורתי.

מזמין את כולם לבוא ולראות בעיניים

לדברי סוכות, “אני מאמין שגם כשיש מחלוקות עמוקות, הדרך להתמודד איתן היא באמצעות היכרות ושיח ישיר. ככל שנדע לדבר אחד עם השני, כך נבטיח עתיד טוב יותר לכולנו. הרבה פעמים מה שחושבים שקורה בשטח הוא לא בהכרח מה שבאמת קורה”.

עוד הוסיף: “במקום לנהל ויכוחים מרחוק, אני מזמין את כל מי שרוצה להבין את המציאות ביהודה ושומרון להגיע, לראות בעיניים, לשמוע את האנשים שחיים כאן ולהתרשם בעצמו. רק כך אפשר לקיים דיון אמיתי המבוסס על עובדות ולא על דעות קדומות”.

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תגובות

4
3
שמאל
לפני שעה

מה ההבדל בין השמאל הקיצוני והימין הקיצוני? תשובה: הימין הקיצוני בשלטון ושולט על חיינו. השמאל הקיצוני בלי כח פוליטי ומיעוט תקציבים. ולמקשקשים - הדמוקרטים הם שמאל מתון

1
אוראל זר
לפני שעה

אדון שמאל: חצי אמת - היא שקר שלם לידיעתך - והמבין יבין - תעשה טובה!

2
אוראל זר
לפני שעה

צבי סוכות - אדם יצירתי - ויצירתי ביותר - והמבין יבין - בשיא הרצינות!

1
שירי מנתניה
לפני שעתיים

איזה חמוד!!! צבי, ריגשת של החיים, ישר כוח!