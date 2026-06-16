סוכות הפתיע את מפגיני השמאל הקיצוני והזמין אותם לסיור בגבעות 

ח"כ צבי סוכות (הציונות הדתית) הפתיע את אנשי השמאל הקיצוני שמפגינים מחוץ לכנסת נגד "הטרור היהודי" ביו"ש.

סוכות יצא מהמשכן והתיישב ליד המפגינים כשהוא משוחח איתם ומזמין אותם אותם לסיור היכרות בחוות ההתיישבות ברחבי השומרון.

בשיחה הוא הסביר להם כי המציאות שהם מכירים שונה מאוד מהמציאות בשטח, בגלל הצגה חלקית ומעוותת של הדברים בשיח התקשורתי.

מזמין את כולם לבוא ולראות בעיניים

לדברי סוכות, “אני מאמין שגם כשיש מחלוקות עמוקות, הדרך להתמודד איתן היא באמצעות היכרות ושיח ישיר. ככל שנדע לדבר אחד עם השני, כך נבטיח עתיד טוב יותר לכולנו. הרבה פעמים מה שחושבים שקורה בשטח הוא לא בהכרח מה שבאמת קורה”.

עוד הוסיף: “במקום לנהל ויכוחים מרחוק, אני מזמין את כל מי שרוצה להבין את המציאות ביהודה ושומרון להגיע, לראות בעיניים, לשמוע את האנשים שחיים כאן ולהתרשם בעצמו. רק כך אפשר לקיים דיון אמיתי המבוסס על עובדות ולא על דעות קדומות”.