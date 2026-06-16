רונן צור במתקפה חריגה נגד השמאל: "נתניהו יודה לכם מאוד"

מאז שהודיע על חזרתו לפוליטיקה והצטרפותו למפלגת הדמוקרטים, רונן צור נמצא תחת מתקפה חריפה ברשת, וכעת (שלישי) הוא החליט לענות למבקריו.

בפתח דבריו כתב צור: "תשובה לאנשי שמאל קיצוני מאוד שלא אוהבים את המועמדות שלי: זה נכון שבמשך שנים ייצגתי חברות וארגונים כמו עורך דין ורואה חשבון, אבל מעולם לא עקצתי תורמים, לא אספתי כסף למחבלים ולא התלטפתי עם תומכי הטבח.

‏אם הדמוקרטים תהיה מפלגת אנשי שוליים כמו שאתם רוצים, גם לי ולרבים אחרים לא יהיה מקום שם. אני באתי לדמוקרטים כי אני יודע לנצח את מכונת הרעל ואת נתניהו ועשיתי זאת עם מכונת הנצחון, וגם כשהובלתי את שחרור החטופים מול ממשלת זדון עוינת. אם תנסו להפוך את הדמוקרטים למפלגה של עופר כסיפים היא תתרסק, ורבים יברחו ממנה".

עוד הוסיף צור: "כשהקמתי את מטה החטופים ואת מכונת הניצחון אף אחד מכם לא בא לעזור או לתמוך - אבל עכשיו אתם באים להשמיץ ולטנף כמו אחרון הגרינצייגים והמגלים - אבל הפעם אני אשיב לכם, וגם לחברים בעיתון הארץ שתמיד מוצאים משהו רע להגיד על מי שנלחם ומשלם מחירים במאבק מול מכונת הרעל ונתניהו.

אולי אני קצת שחום מדי עבורם, כי במקרים אחרים לא ראיתי שהם עושים כתבות או פודקאסטים נגד מי שתמיד יעדיפו לעזור לאויב ולא לאח ישראלי. אני אתמודד כדי לנצח וכדי שהגוש ינצח וכדי שהדמוקרטים ינצחו. אני לא מושלם כמוכם, וזכותכם להיות תמיד צדקנים וטהרנים קיצוניים. בעבר כבר הפסדנו בגלל הדרך הזו וגם הפעם נתניהו יודה לכם".