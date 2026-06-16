רונן צור במתקפה חריגה נגד השמאל: "נתניהו יודה לכם מאוד"

מאז שהודיע על חזרתו לפוליטיקה והצטרפותו למפלגת הדמוקרטים, רונן צור נמצא תחת מתקפה חריפה ברשת, וכעת (שלישי) הוא החליט לענות למבקריו.
בפתח דבריו כתב צור: "תשובה לאנשי שמאל קיצוני מאוד שלא אוהבים את המועמדות שלי: זה נכון שבמשך שנים ייצגתי חברות וארגונים כמו עורך דין ורואה חשבון, אבל מעולם לא עקצתי תורמים, לא אספתי כסף למחבלים ולא התלטפתי עם תומכי הטבח.
אם הדמוקרטים תהיה מפלגת אנשי שוליים כמו שאתם רוצים, גם לי ולרבים אחרים לא יהיה מקום שם. אני באתי לדמוקרטים כי אני יודע לנצח את מכונת הרעל ואת נתניהו ועשיתי זאת עם מכונת הנצחון, וגם כשהובלתי את שחרור החטופים מול ממשלת זדון עוינת. אם תנסו להפוך את הדמוקרטים למפלגה של עופר כסיפים היא תתרסק, ורבים יברחו ממנה".
עוד הוסיף צור: "כשהקמתי את מטה החטופים ואת מכונת הניצחון אף אחד מכם לא בא לעזור או לתמוך - אבל עכשיו אתם באים להשמיץ ולטנף כמו אחרון הגרינצייגים והמגלים - אבל הפעם אני אשיב לכם, וגם לחברים בעיתון הארץ שתמיד מוצאים משהו רע להגיד על מי שנלחם ומשלם מחירים במאבק מול מכונת הרעל ונתניהו.
אולי אני קצת שחום מדי עבורם, כי במקרים אחרים לא ראיתי שהם עושים כתבות או פודקאסטים נגד מי שתמיד יעדיפו לעזור לאויב ולא לאח ישראלי. אני אתמודד כדי לנצח וכדי שהגוש ינצח וכדי שהדמוקרטים ינצחו. אני לא מושלם כמוכם, וזכותכם להיות תמיד צדקנים וטהרנים קיצוניים. בעבר כבר הפסדנו בגלל הדרך הזו וגם הפעם נתניהו יודה לכם".
תגובות
האם גם אתם מרגישים שהמדינה שלנו פשוט הולכת לאיבוד בגלל חוסר מנהיגות? ההתרסקות של המורשת הציונית וההתבטלות של נתניהו מול גורמים קיצוניים בקואליציה פוצעת את הלב של כולנו. מגיע לנו מנהיג חזק ואמיץ שיחזיר לנו את התקווה והביטחון כמו פעם...
אתם שם בירושלים הממוזגת בכלל מבינים מה זה לראות את הבית שלך נשרף בזמן שאתה פליט בארצך? נתניהו וסמוטריץ' עסוקים רק בלשמור על הכיסאות שלהם ובגין היה מתבייש לראות את הפחדנות וההפקרה של חבל ארץ שלם. הממשלה המושחתת הזו ויתרה על הצפון בשביל לשרוד פוליטית ולא נסלח לכם על זה לעולם!
כמה שטויות מחאו חכם את הראש.בדיטק הפוך המפלגה הדמאחנית חותרת להחסיר שטחים ולהכיר במדינת פלסתין לצידנו. הוכח שכל רצונם לא מדינת פלסתין לצידנו כי רוצים שישראלהיאמפחבתין. עובדה האחד ההפגנות איימן עודה יצא עם שלט חיפה היא פלסתין די לשחק אותה ההערבים נחשפו הם רוצים את ישראל . לא לצידנו את מדינת ישראל
מכונת ניצחון, החזרתי חטופים, שחום. הבחור מפגר!