"לא מכבד": הסערה המשפטית שמסבכת את הזמרת נונו

ראיון שגרתי הבוקר (שלישי) הצית סערה יצרית בעולם המוזיקה הישראלי. הזמרת נונו התארחה באולפן של כאן רשת ב' כדי להציג את "ספורט" – הסינגל החדש שלה ושל ג'ימבו ג'יי. השיר המדובר מבוסס על "שיר המכביה" המיתולוגי שכתבה והלחינה נעמי שמר בשנת 1981, ואף כולל בתים חדשים ושורות באנגלית.

אלא שקרוביה של היוצרת המנוחה, המנהלים את עיזבונה, האזינו לשידור והופתעו לגלות כי איש לא ביקש את אישורם למהלך. התגובה החריפה לא איחרה לבוא.

"זה לא מכבד לעשות שימוש בשיר ללא קבלת רשות שהיא מחויבת על פי חוק", מסרו ילדיה של שמר לחדשות. "זו הפרה בוטה של זכות מוסרית. לא מתאים ששני אמנים מכובדים ומצליחים כל כך יעשו שימוש בשיר של נעמי שמר ז"ל ללא אישור".

נכון לרגע זה, טרם נמסרה תגובה רשמית מטעם נונו או ג'ימבו ג'יי. האם הלהיט הבא של הקיץ ייגנז עוד לפני שהספיק להיכנס לפלייליסט, או שהצדדים יצליחו להגיע להסדר ברגע האחרון? המשבר רק בתחילתו.