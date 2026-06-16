יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על טל גלבוע

היא נכנסה לבית הכי מפורסם במדינה והפכה לאחת הדיירות הכי מדוברות בתולדות "האח הגדול" - אבל מאז הזכייה, טל גלבוע בחרה לקחת את הפרסום לכיוון אחר לגמרי. לרגל יום הולדתה, הנה 10 דברים מעניינים שאולי לא ידעתם עליה.

1. גדלה בבית של תעשיית הבשר גלבוע נולדה וגדלה ברעננה, ואביה החזיק במפעל לנקניקים. דווקא מהמקום הזה, היא הפכה בהמשך לאחת הפעילות הכי מוכרות בישראל נגד תעשיית המזון מן החי. 2. הייתה קצינה בצה"ל לפני עולם הריאליטי והאקטיביזם, גלבוע שירתה כמש"קית וקצינת ת"ש בצה"ל - והשתחררה בדרגת סרן. 3. מבית של בשר לטבעונית לדבריה, המפגש ששינה את חייה היה כשראתה הפרדת עגל מאמו ברפת. בהמשך, אחרי שנחשפה לתכנים נוספים ברשת, החליטה לעבור לטבעונות מלאה. 4. זכתה ב"האח הגדול" בשנת 2014 נכנסה לבית "האח הגדול" - והפכה לאחת הדיירות הכי דומיננטיות של העונה. לאורך כל התוכנית דיברה בלי הפסקה על זכויות בעלי חיים, ובסוף גם יצאה המנצחת הגדולה. 5. הסתבכה אחרי שחשפה סודות מההפקה אחרי הזכייה, גלבוע עוררה סערה כשדיברה בפומבי על מאחורי הקלעים של התוכנית וטענה שאנשי הפקה רצו שתזכה.

טל גלבוע ( צילום: מתוך האתר של טל )

6. נעצרה במהלך מחאות

במהלך השנים השתתפה בלא מעט הפגנות ופעולות שטח למען בעלי חיים - ובחלק מהמקרים גם נעצרה יחד עם פעילים נוספים.

7. ההרצאה שלה הפכה לוויראלית

יחד עם בן זוגה רועי שפרניק הקימה את פרויקט "קירות שקופים", שחושף תיעודים מתעשיית המזון מן החי. ההרצאה שלהם ביוטיוב צברה מיליוני צפיות והפכה לאחת ההרצאות הכי מוכרות בתחום בישראל.

8. הגיעה עד משרד ראש הממשלה

אחרי שנים של פעילות ומחאות, גלבוע מונתה בשנת 2019 ליועצת ראש הממשלה לענייני זכויות בעלי חיים במשרד ראש הממשלה - והפכה לאחת הפעילות הבולטות ביותר בתחום בישראל.

9. גם השתתפה בריאליטי זוגי

בשנת 2021 השתתפה יחד עם בן זוגה בתוכנית "זוג מנצח VIP", אבל השניים הודחו ראשונים.

10. המאבק על האחיין החטוף

ב-7 באוקטובר נחטף אחיינה גיא דלאל גלבוע מפסטיבל הנובה לעזה. במשך חודשים ארוכים היא נאבקה למען שחרורו ושיתפה שוב ושוב את הכאב והמאבק של המשפחה. בהמשך הוא שוחרר במסגרת עסקת החטופים.