הפסטיגל מתחמם: איתי לוי בדרך למופע הענק?

הזמר איתי לוי נמצא בימים אלה במגעים מתקדמים עם הפקת הפסטיגל לקראת מופע חנוכה הקרוב. בשלב הזה עדיין אין סיכום סופי בין הצדדים, אך נראה שבהפקה בוחנים ברצינות את האפשרות לצרף אותו למופע הגדול של חנוכה 2026. על פי פרסום של mako.

בדרך חזרה לבמת הפסטיגל? לוי כבר השתתף בעבר בפסטיגל, וכעת מסתמן כי שמו שוב עלה כאחד הכוכבים האפשריים למופע הקרוב. למרות המגעים המתקדמים, נכון לעכשיו עדיין לא נמסרה הודעה רשמית בנושא.

איתי לוי ( מתוך עמוד האינסטגרם של איתי )

איזה תפקיד מחכה לו?

לפי הפרסום, בשלב הזה עדיין לא ברור איזה תפקיד בדיוק צפוי ללוי אם אכן יצטרף למופע. אחת האפשרויות היא השתתפות מלאה כחלק מעלילת הפסטיגל, בעוד אפשרות נוספת היא הצטרפות כאמן אורח בלבד - בדומה לשרית חדד שהופיעה בשנה שעברה.

גם עומר נודלמן במגעים

הדיווח מגיע זמן קצר אחרי שנחשף כי גם עומר נודלמן נמצאת במגעים לקראת השתתפות בפסטיגל הקרוב - מה שממשיך לעורר סקרנות סביב רשימת הכוכבים של המופע.