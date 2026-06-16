הזמרת המפורסמת וכוכבת האירוויזיון התעוררה מהתרדמת

נציגת בריטניה לאירוויזיון 2013 וזמרת הפופ הוותיקה, בוני טיילר בת ה-75, התעוררה מהתרדמת המלאכותית שבה הייתה שרויה במהלך החודש האחרון. עם זאת, מצבה מוסיף להיות מוגדר קשה והיא עדיין מאושפזת ביחידה לטיפול נמרץ.

כזכור, לפני כחודש וחצי אושפזה טיילר בפורטוגל, המדינה שבה היא מתגוררת בשנים האחרונות (סמוך לעיר פארו) - ועברה ניתוח מעיים דחוף ומציל חיים, שבעקבותיו החליטו הרופאים להרדימה.

בהודעה רשמית שפורסמה באתר האינטרנט של הזמרת, ביקש הצוות שלה לעדכן את המעריצים הרבים בדאגה, אך גם באופטימיות זהירה:"בוני כבר לא נמצאת בתרדמת, אך היא עדיין חשה ברע מאוד ומאושפזת ביחידה לטיפול נמרץ בבית חולים בפורטוגל. אף שמצבה משתפר, מדובר בתהליך איטי מאוד".

יחד עם זאת, הרופאים המטפלים בה מסרו כי הם בטוחים בכך שהיא תצליח להשתקם ולהגיע להחלמה מלאה, אך מדגישים כי "זה ייקח זמן". בין להיטיה המפורסמים של טיילר ניתן למצוא את Holding out for a hero וגם Total ecplise of the heart.

סיבוב ההופעות נדחה לשנה הבאה

בשל המצב הרפואי המורכב, נציגיה של טיילר הודיעו בצער על דחיית סיבוב ההופעות שתוכנן להמשך הקיץ הנוכחי, והוא צפוי להתקיים במועדים חלופיים במהלך השנה הבאה. עם זאת, בסביבתה מביעים תקווה כי סיבוב ההופעות המתוכנן לסתיו הקרוב יוכל להתקיים כמתוכנן, במידה ומצבה הבריאותי יאפשר זאת.