השר מודה: התפכחתי, זו היתה טעות

השר מיקי זוהר התראיין היום (שלישי) ברדיו 'גלי ישראל' והודה שזו היתה טעות להסתמך רק על ארצות הברית.

בדבריו הוא אמר: "התפכחתי - ישראל צריכה לדעת לעמוד לבד. יש לנו יכולת לייצר מטוסים טובים יותר מ-F35" .

עוד הוא הוסיף: "ישראל מדינה עצמאית בקבלת ההחלטות שלה. עובדה שכאשר חשבו שלא נתקוף בדאחיה אחרי שפגעו ביישובי הצפון תקפנו, ועובדה שכאשר חשבו שלא נגיב לאיראן כשהם תקפו אותנו הגבנו.

וזה ממחיש את היכולת שלנו לפעול לפי האינטרס הביטחוני של ישראל בלבד. בסוף הרצון של כולנו, ללא יוצא מן הכלל, זה הפלת המשטר האיראני.

הדרך היחידה לעשות את זה זה boots on the ground של ארצות הברית שבעצם מגיעה פנימה ומחסלת את המשטר הזה. ארצות הברית לא מעוניינת לעשות את הפעולה הזאת ולכן המשימה של ישראל הופכת להיות מאוד ברורה: להסיר את האיום הגרעיני.

זה הדבר שכרגע אנחנו ממוקדים בו. ואני אומר לכם שהמטרה הזאת תושג, בין אם זה באמצעות הסכם, ובין אם באמצעות מלחמה. אותו דבר לגבי הוצאת האורניום"

בנוסף, נשאל זוהר האם הוא מאוכזב מטראמפ, והשיב: "אני לא חושב שהמילה אכזבה היא המילה הנכונה כי הוא עשה המון למען ביטחון ישראל. כן התפכחתי והבנתי שבסוף ישראל צריכה לדעת לעמוד לבד. נתניהו אמר לא מזמן בהקשר הסיוע האמריקאי ש'ישראל שואפת להפוך את התלות לאפס' הוא לא אמר את זה סתם".