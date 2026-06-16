ג'נטלמן, שף ואלוף הארץ: מי החתן שיכבוש את הכלה בחתונמי?

הערב ב"חתונה ממבט ראשון", אנחנו זוכים להכיר זוג חדש ומבטיח במיוחד, וההתרגשות בשיאה! הכירו את ניב, הכלה היפיפייה שמקווה בכל ליבה לא להתאכזב, ואת החתן המסתורי שלה – שעל פי הפרומו, נראה שמדובר ב"מחטף" של העונה.

לא רק שיש לו עיניים שאי אפשר להתעלם מהן, מתברר שהחתן החדש הוא חבילה מושלמת: הוא גם שף מקצועי שיודע לפנק במטבח, וגם ספורטאי חסון וקשוח – אלוף הארץ וספורטאי נבחרת ישראל בג'ודו לשעבר! האורחים בחתונה כבר הכריזו עליו כ"ג'נטלמן מהחלומות", וניב? היא כבר מרגישה שהיא זכתה בכל הקופה.

- צילום: קשת 12 צילום: צילום: קשת 12 10 10 0:00 / 0:36

ובגזרת הזוגות הוותיקים: בזמן שהחוגגים החדשים שוברים כוס, אביתר ונוי עושים את הצעד המשותף הראשון שלהם ועוברים לגור ביחד. המעבר לדירה התל-אביבית הקטנה של נוי לא עובר חלק, כשאביתר כבר מספיק להתלונן על החלל ה"קומפקטי" ומודה: "זה קצת מלחיץ אותי, אני רגיל למשהו יותר מרחבי". נוי מצידה מקווה שהם יצלחו את המשוכה, במיוחד לאור העובדה שזו הפעם הראשונה שאביתר חולק דירה עם בת זוג.

האם החלל המצומצם יביא לפיצוץ ראשון, ואיך יראה המפגש המיוחל בין השף-ג'ודוקא לניב?