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הריח של איטליה

הריח שימלא לכם את הבית: מתכון לפוקאצ'ה מושלמת

פוקאצ'ה איטלקית רכה ואוורירית עם קראסט זהוב, שמן זית ומלח גס - המתכון הפשוט שיגרום לכל הבית להתמלא בריח של מאפייה איטלקית

12:38
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פוקאצ'ה
פוקאצ'ה | צילום: צילום: AI

אין ריח שמרגיש יותר כמו בית מאשר פוקאצ'ה טרייה שיוצאת מהתנור. עם קראסט זהוב, מלח גס ושמן זית שמבעבע מעל - מדובר במתכון פשוט יחסית, אבל כזה שמרגיש כמו מאפייה איטלקית אמיתית.

מה צריך?

  • 500 גרם קמח
  • כף שמרים יבשים
  • כפית מלח
  • כפית סוכר
  • 2 כפות שמן זית
  • 1 וחצי כוסות מים פושרים

מעל:

  • שמן זית
  • מלח גס
  • רוזמרין / זיתים / עגבניות שרי

איך מכינים?

מערבבים בקערה את כל המרכיבים ולשים כ-10 דקות עד שמתקבל בצק רך וגמיש. מכסים ומתפיחים כשעה.

מעבירים לתבנית משומנת, פותחים את הבצק עם הידיים ויוצרים גומות קטנות עם האצבעות. מזלפים מעל שמן זית בנדיבות ומוסיפים תוספות שאוהבים.

אופים בתנור שחומם ל-220 מעלות במשך כ-20 דקות עד שהפוקאצ'ה זהובה וריחנית.

ליד מה מגישים?

עם מטבלים, גבינות, סלט טרי או פשוט כמו שהיא - ישר מהתנור.

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