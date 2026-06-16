הריח שימלא לכם את הבית: מתכון לפוקאצ'ה מושלמת

אין ריח שמרגיש יותר כמו בית מאשר פוקאצ'ה טרייה שיוצאת מהתנור. עם קראסט זהוב, מלח גס ושמן זית שמבעבע מעל - מדובר במתכון פשוט יחסית, אבל כזה שמרגיש כמו מאפייה איטלקית אמיתית.

מה צריך? 500 גרם קמח

כף שמרים יבשים

כפית מלח

כפית סוכר

2 כפות שמן זית

1 וחצי כוסות מים פושרים מעל: שמן זית

מלח גס

רוזמרין / זיתים / עגבניות שרי איך מכינים? מערבבים בקערה את כל המרכיבים ולשים כ-10 דקות עד שמתקבל בצק רך וגמיש. מכסים ומתפיחים כשעה. מעבירים לתבנית משומנת, פותחים את הבצק עם הידיים ויוצרים גומות קטנות עם האצבעות. מזלפים מעל שמן זית בנדיבות ומוסיפים תוספות שאוהבים. אופים בתנור שחומם ל-220 מעלות במשך כ-20 דקות עד שהפוקאצ'ה זהובה וריחנית. ליד מה מגישים? עם מטבלים, גבינות, סלט טרי או פשוט כמו שהיא - ישר מהתנור.