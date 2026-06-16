אאוץ': הנוקאאוט של גדי איזנקוט לנתניהו

ראש הממשלה בנימין נתניהו, שסימן בתקופה האחרונה את גדי איזנקוט כיריבו הפוליטי הבכיר, הוציא הבוקר (שלישי) סרטון נוסף נגדו, כחלק מקמפיין בחירות, בו הוא טוען כי איזנקוט לא היה תוקף באיראן.

כעת בתגובה, איזנקוט פרסם סרטון בו נתניהו נואם, בזמן שאיזנקוט שימש כרמטכ"ל, וראש הממשלה מחמיא לו על פועלו.

בסרטון אומר נתניהו: "צה"ל בהובלתך גדי תקף מאות רבות של פעמים, מטרות של איראן וחיזבאללה בסוריה. אנחנו מצדיעים לך על זכויותך הרבות".

נזכיר כי בימים האחרונים, נתניהו נמצא תחת מתקפה חריפה, בשל מה שמצטייר ככישלון מול איראן, והסכם הכניעה של ארה"ב.

אמש, נתניהו נשא הצהרה לעם בה הוא אמר: "עם הסכם, בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. לא היום ולא מחר. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל - זה לא יקרה.

אני שומע אנשים שואלים - 'מה השגנו?', הרחקנו מעלינו סכנת השמדה מיידית יחד עם ידידנו, יצאנו למטס התקיפה הגדול ביותר. סיכלנו את מדעני הגרעין, ערפנו את מנהיגי משטר הטרור, ריסקנו את מפעלי הגרעין, השמדנו טילים ואת רוב רובם של המפעלים".