כך תכינו קערת סושי עם סלמון ב-15 דקות

כולנו מכירים את החשק המטורף לסושי באמצע יום עבודה, אבל למי יש זמן להתחיל לגלגל אצות או לחכות לשליח? בדיוק בשביל זה נולד טרנד הסושי המפורק. הרעיון פשוט: לוקחים את כל הרכיבים הכי טובים של הסושי, זורקים אותם לקערה אחת, ומקבלים ביס מושלם, עסיסי וחם תוך רבע שעה בדיוק.

הנה המתכון שיסגור לכם את הפינה כבר היום.

המצרכים (למנה אישית מפנקת)

הכוכב של המנה: פילה סלמון טרי (כ-200 גרם), נקי מעור וחתוך לקוביות בגודל ביס.

הבסיס: 1 כוס אורז מבושל חם (לבן, מלא, או אורז עגול לסושי).

למרינדה הזריזה: 1 כף רוטב סויה, 1 כפית דבש או סילאן, חצי כפית שום כתוש.

התוספות הירוקות: חצי אבוקדו בשל (פרוס או חתוך לקוביות), חצי מלפפון קריספי חתוך דק, וחופן אדממה (אפשר מהמקפיא, לאחר חליטה קצרה במים רותחים).

הקיק שמשדרג: דף אצת נורי, גזור לרצועות דקות בעזרת מספריים.

הרוטב הסודי: 1 כף מיונז איכותי מעורבבת עם כפית רוטב סריראצ'ה (או כל חריף אחר שאתם אוהבים).

שלבי ההכנה: מתקתקים ומגישים

1. המרינדה והקפצה

בקערה קטנה, מערבבים את רוטב הסויה, הדבש והשום הכתוש. מוסיפים את קוביות הסלמון ומערבבים היטב כדי שכל קוביה תעטף בטעם. מחממים כפית שמן במחבת על אש גבוהה וצורבים את קוביות הסלמון במשך 2-3 דקות מכל צד, עד שהן מקבלות צבע שחום וקרמלי מבחוץ, אך נשארות עסיסיות מבפנים. (חובבי האיירפרייר יכולים לשלוח את הסלמון ל-8 דקות על 200°C).

2. הרכבת הקערה (The Bowl Art)

בזמן שהסלמון על האש, זה הזמן להרכיב את היצירה. מניחים את האורז החם בתחתית הקערה. מסדרים מעליו בצורה אסתטית (בכל זאת, העין אוכלת ראשונה) את קוביות האבוקדו, המלפפון והאדממה.

3. הפינאלה

מוסיפים את קוביות הסלמון החמות למרכז הקערה. מפזרים מעל את רצועות האצה וזולפים בנדיבות פסים של מיונז חריף. לקישוט סופי, מומלץ לפזר חופן שומשום קלוי (שחור או לבן).