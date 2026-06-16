יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על אדיר מילר

במשך יותר משני עשורים אדיר מילר מצליח להצחיק כמעט כל בית בישראל - אבל מאחורי הדמות המצחיקה מסתתר גם סיפור חיים מעניין במיוחד. מהשירות ב-8200, דרך העבודה כדייל באל על ועד הזכייה באמי והסרט האישי שביים בעצמו - הנה 10 דברים שאולי לא ידעתם על אדיר מילר.

1. גדל למשפחה של ניצולי שואה אדיר מילר נולד בשנת 1974 בחולון להורים ניצולי שואה מהונגריה וצ'כיה. אביו היה מהנדס ואמו מורה, והוא גדל לצד שלושה אחים. 2. שירת ביחידת 8200 לפני שהצחיק מדינה שלמה, מילר שירת ביחידת 8200 של חיל המודיעין ואף היה מפקד מחלקה

אדיר מילר ( תומר נויברג\ פלאש90 )

3. עבד באל על ובחברת ביטוח

עוד לפני הפריצה הגדולה, הוא עבד כדייל באל על וגם בחברת ביטוח - בזמן שניסה לקדם את קריירת הסטנד-אפ שלו.

4. הפריצה הגדולה עם "דומינו"

בסוף שנות ה-90 השתתף בתוכנית "דומינו" לצד אסי כהן, גורי אלפי וקומיקאים נוספים - ומשם הדרך שלו לצמרת כבר הייתה מהירה במיוחד.

5. "רמזור" עשתה היסטוריה

הסדרה "רמזור", שאותה יצר וכתב, לא רק הפכה לאחת הקומדיות הכי אהובות בישראל - אלא גם זכתה בפרס אמי הבין-לאומי והפכה לסדרה הישראלית הראשונה שעושה את זה.

אדיר מילר ( מתוך "ריסט" )

6. לא רק קומיקאי - גם שחקן דרמטי מוערך

למרות שרוב האנשים מזהים אותו עם הומור, מילר זכה בפרס אופיר על תפקיד דרמטי בסרט "פעם הייתי" של אבי נשר.

7. "צומת מילר" מבוססת לא מעט עליו

בשנים האחרונות מילר גילם גרסה קומית של עצמו ב"צומת מילר" - סדרה ששילבה לא מעט רגעים שנלקחו מהחיים האישיים שלו כזוג נשוי ואבא לילדים.

8. נשוי כבר יותר מ-20 שנה

בשנת 2005 נישא לשלי כספי, מטפלת משפחתית ומנחת הורים. לשניים שלושה ילדים והם מתגוררים בגבעתיים.

אדיר מילר ( אדיר מילר (צילום: אוהד רומנו) )

9. ביקר פצועים במהלך המלחמה

במהלך מלחמת חרבות ברזל, אדיר מילר הגיע פעמים רבות לבתי חולים ולמחלקות שיקום כדי לפגוש פצועי צה"ל ומשפחותיהם. לצד הביקורים, הוא גם ניסה להעלות חיוך ולעודד את הלוחמים ברגעים הכי קשים - בדיוק בדרך שמזוהה איתו לאורך השנים.

10. הסרט הכי אישי בקריירה

אחרי שנים של הצלחות בטלוויזיה ובקולנוע, מילר ביים לראשונה סרט משלו - "הטבעת". הסרט שילב בין סיפור בדיוני לבין חלקים מהסיפור האישי והמשפחתי שלו, כולל ההשפעה של השואה על משפחתו.