החשש של נתניהו: המהלך שעלול לפגוע קשות בליכוד

ראש הממשלה בנימין נתניהו מעכב בשלב זה את השלמת מהלך המיזוג בין מפלגת הליכוד לבין 'תקווה חדשה', כאשר על פי דיווח שהתפרסם היום (שלישי) ב'ישראל היום', העיכוב נובע מחשש משפטי ופוליטי הקשור לסעיף 59(3) לחוק הכנסת. סעיף זה קובע כי בעת מיזוג בין סיעות, חברי הכנסת של הסיעה המתמזגת רשאים לפרוש ממנה
ולהקים סיעה חדשה מבלי שהדבר ייחשב ל"פרישה" אסורה על פי חוק, ולכך ישנן השלכות פוליטיות ותקציביות דרמטיות, שכן כל חבר כנסת שיבחר לנצל את ההסדר יוכל להקים סיעת יחיד עצמאית לחלוטין ולשמור על מלוא הזכויות הסיעתיות הנלוות לכך, ובהן קבלת יחידת מימון מפלגות, הקצאת זמן לתעמולת בחירות, ייצוג בוועדות הכנסת וגישה למשאבים פרלמנטריים נוספים.
על פי הדיווח, בליכוד חוששים מתרחיש שבו חברי כנסת המזוהים עם המחנה הליברלי בשתי המפלגות, ובהם יולי אדלשטיין, שרן השכל ודן אילוז, ינצלו את חלון ההזדמנויות שייווצר בעקבות המיזוג ויקימו מסגרות פוליטיות עצמאיות, מהלך שעלול לגרוע מהליכוד יחידות מימון, דקות תעמולה ומשאבים ארגוניים משמעותיים לקראת מערכת בחירות עתידית.
בליכוד מעריכים כי במקרה כזה עלולים כמה מחברי הסיעה לפרוש ולנהל משא ומתן לחבירה עם רשימה אחרת, כשהם מביאים עמם מימון מפלגות בשווי מיליונים, וככל שמספר גדול יותר של חברי כנסת יבחרו לפרוש במסגרת ההסדר הקבוע בחוק, כך יגדל היקף המשאבים שייצאו מהליכוד ויעברו לידי הסיעות החדשות.
מעבר לפגיעה התקציבית, מדובר גם בפגיעה פוליטית אפשרית בכוחה של מפלגת השלטון ערב בחירות, חשש אשר מתחדד בשבועות האחרונים נוכח הקושי הפוליטי להעביר את חוק המעונות וההתנגדות של חלק מחברי המפלגה לחוק יסוד לימוד תורה, שכן המתנגדים עשויים לנצל את התמיכה הציבורית במהלכיהם, לפרוש מהליכוד יחד עם כספי מימון המפלגות, ולחבור למפלגה אחרת.
עם זאת, בכירים בליכוד הבהירו בשיחה עם 'ישראל היום' כי בכל מקרה אין כוונה לחזור לגמרי מאיחוד המפלגות, ובמידה ויוחלט בסופו של דבר לא לבצע את המיזוג, הליכוד יאשר מתווה של ריצה משותפת עם מפלגתו של גדעון סער.
תגובות
"כל חבר כנסת שיבחר לנצל את ההסדר יוכל להקים סיעת יחיד" - איזה מזל שיש לנו ראש ממשלה שמתרכז במשימות החשובות באמת כמו שמירה על קופת המפלגה שלו. הרי ברור שלמנוע בריחת חברי כנסת קודם להחזרת החטופים או לשיקום המדינה. השרדות פוליטית היא חזות הכל, והאזרחים ימשיכו לממן את המשחקים האלה מהכיס שלהם.
"המהלך יפגע באופן קשה בתנועת הליכוד" - חלילה שהמפלגה תיפגע, הרי המדינה עצמה כבר פגועה ומרוסקת וזה הרבה פחות דחוף. נתניהו מעכב הכל כי הוא מבין שהשותפים שלו מחזיקים אותו בגרון ורק מחכים להזדמנות לברוח עם שלל תקציבי. מי שמרוויח מהסחטנות הזו הם פוליטיקאים קטנים, בזמן שהציבור הישראלי ממשיך לשקוע.
אין לי ספק שביבי ידע מראש שאיחוד המפלגות כרוך בפרישת חכי"ם. אבל, הוא היה זקוק לאצבעות של "תקווה חדשה" ואיחוד המפלגות היה בבחינת המחאה דחויה. עכשיו, סמוך לבחירות, הוא "נזכר" שיש בעיה לממש את ההמחאה הזו... זה תרגיל מאותו ספר בו ביבי גרר את החרדים עוד ועוד עד שהם גילו שאין לו כוונה להעביר את חוק ההשתמט