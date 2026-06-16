החשש של נתניהו: המהלך שעלול לפגוע קשות בליכוד

ראש הממשלה בנימין נתניהו מעכב בשלב זה את השלמת מהלך המיזוג בין מפלגת הליכוד לבין 'תקווה חדשה', כאשר על פי דיווח שהתפרסם היום (שלישי) ב'ישראל היום', העיכוב נובע מחשש משפטי ופוליטי הקשור לסעיף 59(3) לחוק הכנסת. סעיף זה קובע כי בעת מיזוג בין סיעות, חברי הכנסת של הסיעה המתמזגת רשאים לפרוש ממנה

ולהקים סיעה חדשה מבלי שהדבר ייחשב ל"פרישה" אסורה על פי חוק, ולכך ישנן השלכות פוליטיות ותקציביות דרמטיות, שכן כל חבר כנסת שיבחר לנצל את ההסדר יוכל להקים סיעת יחיד עצמאית לחלוטין ולשמור על מלוא הזכויות הסיעתיות הנלוות לכך, ובהן קבלת יחידת מימון מפלגות, הקצאת זמן לתעמולת בחירות, ייצוג בוועדות הכנסת וגישה למשאבים פרלמנטריים נוספים.

על פי הדיווח, בליכוד חוששים מתרחיש שבו חברי כנסת המזוהים עם המחנה הליברלי בשתי המפלגות, ובהם יולי אדלשטיין, שרן השכל ודן אילוז, ינצלו את חלון ההזדמנויות שייווצר בעקבות המיזוג ויקימו מסגרות פוליטיות עצמאיות, מהלך שעלול לגרוע מהליכוד יחידות מימון, דקות תעמולה ומשאבים ארגוניים משמעותיים לקראת מערכת בחירות עתידית.

בליכוד מעריכים כי במקרה כזה עלולים כמה מחברי הסיעה לפרוש ולנהל משא ומתן לחבירה עם רשימה אחרת, כשהם מביאים עמם מימון מפלגות בשווי מיליונים, וככל שמספר גדול יותר של חברי כנסת יבחרו לפרוש במסגרת ההסדר הקבוע בחוק, כך יגדל היקף המשאבים שייצאו מהליכוד ויעברו לידי הסיעות החדשות.

מעבר לפגיעה התקציבית, מדובר גם בפגיעה פוליטית אפשרית בכוחה של מפלגת השלטון ערב בחירות, חשש אשר מתחדד בשבועות האחרונים נוכח הקושי הפוליטי להעביר את חוק המעונות וההתנגדות של חלק מחברי המפלגה לחוק יסוד לימוד תורה, שכן המתנגדים עשויים לנצל את התמיכה הציבורית במהלכיהם, לפרוש מהליכוד יחד עם כספי מימון המפלגות, ולחבור למפלגה אחרת.

עם זאת, בכירים בליכוד הבהירו בשיחה עם 'ישראל היום' כי בכל מקרה אין כוונה לחזור לגמרי מאיחוד המפלגות, ובמידה ויוחלט בסופו של דבר לא לבצע את המיזוג, הליכוד יאשר מתווה של ריצה משותפת עם מפלגתו של גדעון סער.