עוד פיצול בשמאל: מפלגה יהודית-ערבית חדשה רצה לכנסת

גוש השמאל ממשיך במגמת ההתפצלות שלו לרסיסי מפלגות והיום הכריז ארגון המחאה 'עומדים ביחד' על הקמת מפלגה וריצה לכנסת.

בראש המפלגה יעמדו ראשי הארגון - הפעילה הפמיניסטית-הערבייה רולא דאוד ופעיל השמאל הוותיק אלון-לי גרין. ביחד הם ישלבו את שני המסרים של התנועות, שמאל מדיני ושמאל כלכלי. היעד הראשון הוא החזרת הביטחון האישי במרחב הערבי על ידי עידוד תעסוקה בחברה הערבית, חיזוק המשטרה והפיכתו לגוף שמפרק את ארגוני הפשיעה. היעד השני הוא שלום עם הפלסטינים: לנהל משא-ומתן עם הנהגת העם הפלסטיני, להוציא את הצבא מעזה ומלבנון, ולהשתלב במזרח-התיכון דרך הסכמים דיפלומטיים, כמו יוזמת השלום של הליגה הערבית. ובשמאל הכלכלי - חינוך חינם מגיל 0 ושכר מינימום של 50 שקל. (האינפלציה נותנת את אותותיה משום שלפני כמה שנים התנועה דרשה שכר מינימום של 40 שקל לשעה. כיום שכר המינימום הוא 35 שקלים לשעה).

מחאת 'עומדים ביחד' מול המטה הארצי של המשטרה ( חיים גולדברג/פלאש90 )

במפה הפוליטית, המיקום של המפלגה החדשה, נמצא בדיוק על המקום של חד"ש. האכזבה מהח"כים הנוכחיים של המפלגות הערביות, מביא לדרישה לדם חדש ואולי גם לרענון של המסרים והשיטות.

גורם במפלגה מסר לסרוגים כי בשלב הראשון מדובר על ריצה עצמאית, אך הם לא פוסלים גם איחודים אפשריים. בדמוקרטים צפוף מאוד בגלל הפריימריז, מה שמשאיר פתח לאיחוד עם חד"ש, במקרה של ריצה נפרדת מהרשימה המשותפת הערבית או מאיחוד עם תע"ל כפי שהיה בבחירות האחרונות.