אחרי הניתוח המבהיל: נועה קירל ודניאל פרץ המריאו ליעד חדש

זוכרים את הדרמה הבריאותית שהרעידה את הביצה? נראה שנועה קירל ודניאל פרץ לגמרי מאחוריה, והם מוכנים לסיבוב שני.

כזכור, ירח הדבש המקורי שלהם ביפן נקטע בפתאומיות לאחר שנועה חשה ברע ונאלצה לעבור ניתוח חירום להסרת התוספתן. רגעים מתוחים עברו על כולם, אך תודה לאל, נועה התאוששה והחלימה במהירות.

הזוג הנוצץ לא מוותר על החופשה הרומנטית שלהם. הם נצפו בשדה התעופה, מוכנים להמריא ליעד חדש ומפתיע: איטליה. בסטורי שלה היום (שלישי) נועה קירל פרסמה כי השתחררה הביתה לאשפוז ביתי, ולאחר שיפור בתוצאות קיבלה אישור מהרופאים לטוס.

החופשה השנייה, שזכתה לשם "ירח דבש 2", צפויה להיות רגועה ומפנקת יותר, והם ככל הנראה יבלו אותה באחד היעדים הרומנטיים ביותר במדינה. מעריצים רבים הביעו את שמחתם ואיחלו לזוג חופשה מהנה ומרגיעה.

אז למה הם בחרו דווקא באיטליה? אולי בגלל האוכל הטעים, הנופים המרהיבים, או פשוט כדי ליהנות מקצת שקט ושלווה אחרי התקופה הסוערת. בכל מקרה, אנחנו מאחלים להם המון מזל טוב וחופשה בלתי נשכחת!