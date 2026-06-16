מיכאל ראבילו בתגובה ראשונה לטענות נגדו

מבקר המדינה מיכאל ראבילו, מסר היום (שלישי) את תגובתו לבג"ץ בעניין העתירות נגד בחירתו לתפקיד מבקר המדינה.

לדבריו של ראבילו: "הדין הישראלי קובע שניתן למצוא אנשים הגונים שיפעלו באופן אובייקטיבי ומקצועי - גם אם היו להם קשרים קודמים עם הגורמים הממנים או המבוקרים, וזאת לאור הערובות בחוק יסוד ובחוק מבקר המדינה המבטיחות את אי תלותו של מבקר המדינה".

עוד מסר ראבילו כי "לא ניתנה שום הנחייה לתעד. אין איסור על תיעוד עצמי. אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה, כי בינתיים חבר כנסת מיש עתיד פרש מהכנסת".

ראבילו הדגיש כי למרות הטענות נגדו, הוא ינהג בממלכתיות כדי לשרת את כלל אזרחי ישראל.