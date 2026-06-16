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משפט ופלילים

מיכאל ראבילו בתגובה ראשונה לטענות נגדו

מבקר המדינה מיכאל ראבילו, מסר היום את תשובתו לבג"ץ בעניין העתירות שהוגשו נגד בחירתו לתפקיד

11:00
2 תגובות
ראבילו
ראבילו | צילום: חיים גולדברג\פלאש 90

מבקר המדינה מיכאל ראבילו, מסר היום (שלישי) את תגובתו לבג"ץ בעניין העתירות נגד בחירתו לתפקיד מבקר המדינה.

לדבריו של ראבילו: "הדין הישראלי קובע שניתן למצוא אנשים הגונים שיפעלו באופן אובייקטיבי ומקצועי - גם אם היו להם קשרים קודמים עם הגורמים הממנים או המבוקרים, וזאת לאור הערובות בחוק יסוד ובחוק מבקר המדינה המבטיחות את אי תלותו של מבקר המדינה".

עוד מסר ראבילו כי "לא ניתנה שום הנחייה לתעד. אין איסור על תיעוד עצמי. אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה, כי בינתיים חבר כנסת מיש עתיד פרש מהכנסת".

ראבילו הדגיש כי למרות הטענות נגדו, הוא ינהג בממלכתיות כדי לשרת את כלל אזרחי ישראל.

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תגובות

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2
מאיה
לפני 10 דקות

בעבר מנהיגי הליכוד קידשו את ממלכתיות מוסד המבקר, והיום מנחיתים לתפקיד אנשי אמון אישיים כדי להבטיח שאף מחדל של הממשלה הזו לא ייחשף לציבור.

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אשת מילואימניק מותשת
לפני 10 דקות

פעם הרגשנו שיש מי ששומר עלינו מהשחיתות מלמעלה, והיום אנחנו מופקרים מול שלטון שדואג רק לאינטרסים של מקורביו ומחליש אותנו מול האויבים.