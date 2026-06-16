מיכאל שמש מעריך: "הוא ייחלש מאוד בסקרים"

הכתב הפוליטי מיכאל שמש, חשף אמש (ראשון) כי בעקבות הירידה בסקרים, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שוקל לפרק את החיבור עם יאיר לפיד.

הבוקר בראיון ב'גלי ישראל', אמר שמש: "אני לא מאמין שיש לדבר הזה הרבה היתכנות. זה לא שעכשיו אם הם נפרדים אז בנט מזנק בסקרים - ברור לכולם שלא רק שהוא לא יזנק, אלא הוא הוא ייחלש עוד יותר.

אבל עצם העובדה שבכלל בודקים את הדבר הזה ובכלל מדברים עליו ודנים בו, זה משהו שמעיד על מה שקורה במפלגה. יש שם חילוקי דעות ועימותים בין מנהלי הקמפיין".

נזכיר כי לאחר הדיווח על השיקולים לפירוק המפלגה, בנט עצמו הגיב: "זה לא עלה על השולחן. הדרך היחידה לנצח היא גוש מאוחד. פיצולים הביאו להפסד. בנוסף, כל פעם שמעמידים בראש מישהו מהמרכז מפסידים - לכן להעמיד איש ימין זו הדרך הנכונה".