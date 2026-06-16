הפעיל הסרוג הודיע על הצטרפות למפלגת הדמוקרטים

פעיל השמאל החברתי והפוליטי, יאיר (יאיא) פינק, הודיע על כוונתו להתמודד בפריימריז של מפלגת 'הדמוקרטים', מתוך מה שהוא מגדיר "מטרה להציב אלטרנטיבה ולהשמיע קול ייחודי בתוך מחנה השמאל".

פינק, המוכר בשנים האחרונות כאחד ממובילי המחאה הציבורית למען שוויון בנטל וכמי שמכהן כראש סיעה וראש אגף צדק חברתי בהסתדרות, החליט לקחת את המאבק הציבורי צעד אחד קדימה אל הזירה הפרלמנטרית.

"להילחם בקיצוניות ובכפייה"

בהודעת ההתמודדות שלו הגדיר פינק את המניעים המרכזיים שהובילו אותו למהלך, כשהוא שם דגש על זהותו האישית והאמונית ככלי לשינוי תפיסתי בתוך התנועה.

"החלטתי להתמודד בפריימריז של הדמוקרטים בראשות יאיר גולן כדי להילחם מבפנים", הצהיר פינק, והוסיף כי לזהותו יש משקל מכריע במאבק הנוכחי: "במיוחד כדתי, בקיצוניות ובכפייה הדתית".

טלטלה בגוש: חילופי גברי בשמאל

כזכור, רק הבוקר הודיע אורי זכי, דמות ותיקה ומבכירי המחנה (יו"ר הנהלת מרצ לשעבר), על צעד דרמטי של עזיבת מפלגת 'הדמוקרטים' לאחר 28 שנות חברות, והעברת תמיכתו המלאה לרא"ל במיל' גדי איזנקוט ומפלגת "ישר!".