נועם בתן בשילוב פעולה בינלאומי חדש: תמיד רציתי עוד

אחרי שכבש את בימת האירוויזיון, הביא כבוד עצום לישראל והכריז על חמישה מופעי סולד-אאוט רצופים במועדון הבארבי, נועם בתן לא עוצר. רגע אחרי ההישג ההיסטורי, הוא חוזר למוזיקה המקורית ומשחרר היום (שלישי) את הסינגל החדש "תמיד רציתי עוד" – סנונית ראשונה מתוך אלבום שצפוי לצאת בהמשך השנה.

את השיר כתב בתן לפני כשנתיים, בתקופה אחרת לחלוטין בחייו. אלא שאחרי המסע המטורף שעבר השנה, המילים מקבלות פתאום משמעות חדשה לגמרי. השיר מדבר על רעב, שאיפה ועל אותו דרייב פנימי שלא מאפשר לעצור – גם כשהכל כבר קורה מסביב. אחרי שנה ששינתה לחלוטין את מסלול הקריירה שלו, בתן מסתכל קדימה אל הבמות הגדולות, אל הקהל הישראלי ואל היעד הבא שעליו הוא מתכנן להסתער.

"השיר מספר על הרעב והדרייב הפנימי שלא נותן לעצור, גם כשהכול כבר קורה", משתף בתן.

אל בתן הצטרפו למלאכת הכתיבה, הלחנה וההפקה חן קורדובה ואביב ברנהולץ (SYNC BEATS), מהיוצרים הישראלים המצליחים ביותר בעולם כיום. השניים הם חלק מההרכב המדובר TEMPER CITY, שעומד מאחורי הלהיט הגלובלי Self Aware – שיר שמככב בימים אלה במקום ה-12 במצעד הספוטיפיי העולמי וצבר כבר למעלה מ-9 מיליון שימושים בטיקטוק.

השילוב בין הקול הייחודי והטקסט החשוף של בתן לבין ההפקה הבינלאומית המהודקת, מייצר בדיוק את מה שהקהל הישראלי היה צריך עכשיו.