עינת וילף: נתניהו לא אוהב שמזכירים לו את זה

"בתוכנית טראמפ, שאפשר להגיד שהיא לא הייתה מספיק טובה והכול, הייתה מדינה פלסטינית". כך מזכירה וטוענת ד"ר עינת וילף, העומדת בראשות מפלגת 'עוז'.
בדברים שמפנים את הזרקור אל פרטי "תוכנית המאה" שהציג בעבר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, מטיחה וילף ביקורת על הזיכרון הציבורי הקצר ועל עמדותיו המדיניות של ראש הממשלה בנימין נתניהו. "אני מזכירה, נתניהו אמר כן", מבהירה וילף. "הוא לא אוהב שמזכירים את זה, אבל נתניהו אמר כן".
אבו מאזן בלם את המהלך
בהמשך דבריה מדגישה וילף כי מי שבלם את קידום המתווה המדיני בסופו של דבר לא היה הדרג המדיני בירושלים שנענה ליוזמה, אלא דווקא סרבנותו הגורפת של יו"ר הרשות הפלסטינית.
"ואבו מאזן, 'המתון', הפרטנר לכאורה, לא סתם אמר לא", היא מסכמת ומצביעה על העמדה הפלסטינית הנוקשה. "הוא אמר לא, לא, ואלף פעם לא".
תגובות
בעבר מנהיגי הליכוד כמו בגין עמדו על עקרונות ברזל ולא חילקו שטחים בשביל שקט תעשייתי, והיום נתניהו מוכן למכור את המדינה לפלסטינים בשביל הישרדות פוליטית. ההיסטוריה מראה שוויתורים כאלה תמיד נגמרו באסון ביטחוני כבד ובשפיכות דמים ברחובות שלנו. מי שמוותר על הבית בשביל כותרת בעיתון יקבל בסוף גם חרפה וגם מלח
בגין נתן את כל סיני בלי וויכוח ביחד עם כל ההתישבות שם עד גרגר החול האחרון...
פעם הרגשנו שיש לנו מנהיגים עם מניע ציוני טהור שמוכנים להקריב הכל למען המולדת, והיום אנחנו מגלים שנתניהו הסכים למדינה פלסטינית בקלות דעת בלתי נסלחת. הזיכרון ההיסטורי של העם שלנו מוכיח שכל נסיגה טריטוריאלית רק קירבה את האויב לחלונות הבתים שלנו. זה פשוט כואב לגלות שמי שהבטיח לשמור עלינו שיחק בגורל המדי