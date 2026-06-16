עינת וילף: נתניהו לא אוהב שמזכירים לו את זה

"בתוכנית טראמפ, שאפשר להגיד שהיא לא הייתה מספיק טובה והכול, הייתה מדינה פלסטינית". כך מזכירה וטוענת ד"ר עינת וילף, העומדת בראשות מפלגת 'עוז'.

בדברים שמפנים את הזרקור אל פרטי "תוכנית המאה" שהציג בעבר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, מטיחה וילף ביקורת על הזיכרון הציבורי הקצר ועל עמדותיו המדיניות של ראש הממשלה בנימין נתניהו. "אני מזכירה, נתניהו אמר כן", מבהירה וילף. "הוא לא אוהב שמזכירים את זה, אבל נתניהו אמר כן".

אבו מאזן בלם את המהלך

בהמשך דבריה מדגישה וילף כי מי שבלם את קידום המתווה המדיני בסופו של דבר לא היה הדרג המדיני בירושלים שנענה ליוזמה, אלא דווקא סרבנותו הגורפת של יו"ר הרשות הפלסטינית.

"ואבו מאזן, 'המתון', הפרטנר לכאורה, לא סתם אמר לא", היא מסכמת ומצביעה על העמדה הפלסטינית הנוקשה. "הוא אמר לא, לא, ואלף פעם לא".