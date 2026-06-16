הבכורות, הכוכבים והמתמודדים: זו התוכנית הישראלית של פסטיבל הקולנוע ירושלים

פסטיבל הקולנוע ירושלים חשף היום את התוכנית הישראלית המלאה למהדורה ה־43, שתתקיים בין 9 ל־19 ביולי. השנה יוקרנו במסגרת הפסטיבל 6 סרטים עלילתיים באורך מלא בתחרות חג'ג', 5 סרטים תיעודיים בתחרות דיאמונד, סרט תיעודי נוסף בהקרנה מיוחדת, 16 סרטים קצרים ו־9 יצירות במסגרת התחרות לאמנות וידאו וקולנוע ניסיוני.

מעבר למספרים, נדמה שהתוכנית הישראלית של השנה מספרת סיפור רחב יותר. לצד סרטים אישיים ואינטימיים, בולטים בה סרטים העוסקים בשכול, מלחמה, זהות, יחסי יהודים וערבים, החברה החרדית, הורות ומשפחה. רבים מהם כבר הספיקו לעבור בפסטיבלים בינלאומיים מובילים, ואחרים יזכו בירושלים לבכורה עולמית.

הסופר וזוכה פרס נובל לשלום אלי ויזל. הסרט החדש של דוד פישר חוזר אל חייו, מורשתו והשאלות שהותיר אחריו ( צילום: David Shankbone )

תחרות חג'ג': שישה סרטים, שישה עולמות במרכז התוכנית ניצבת תחרות חג'ג' לקולנוע ישראלי עלילתי, שבה יתמודדו שישה סרטים חדשים. אחד המסקרנים שבהם הוא "איך להרגיש" של הדס בן ארויה, שחוזרת עם סיפור אהבה בין רקדנית ישראלית ומשורר גרמני בברלין. הסרט, בכיכובם של גל זוסמנוביץ' ומקסימיליאן מונדט, יוקרן בבכורה עולמית בפסטיבל. לצדו יתחרה "אמל" של דוד אופק ונהד בשיר, דרמה המתרחשת בכפר ערבי הנשאב למעגל של אלימות ונקמת דם. במרכז העלילה עומדת אם הנלחמת להציל את בנה מגורל אכזרי.

"אמל", סרטם של דוד אופק ונהד בשיר, יתחרה בתחרות חג'ג' לקולנוע ישראלי עלילתי בפסטיבל הקולנוע ירושלים ( צילום: עמית יסעור )

אחד הסרטים המדוברים ביותר בתחרות הוא "הבדחן", שיתוף הפעולה החדש של גידי דר ושולי רנד. הסרט, שכבר הוקרן בפסטיבל טרייבקה, מספר על בדרן ירושלמי אגדי שהתמכרותו לאלכוהול החריבה את חייו, ועל ניסיונו האחרון לחזור אל הבמה. לצדו של רנד מופיעים בין היתר טל פרידמן, צופית גרנט, אילון גולד ואלי גורנשטיין.

אחרי הבכורה בפסטיבל טרייבקה, "הבדחן" של גידי דר ושולי רנד מגיע לתחרות הישראלית בפסטיבל הקולנוע ירושלים ( צילום: גיורא ביח )

גם "לאן", סרט הביכורים של אסף מכנס שהוקרן כבר בפסטיבל ברלין, מגיע לתחרות. הסרט עוקב אחר נהג אובר פלסטיני בברלין, שמפתח קשר בלתי צפוי עם צעיר ישראלי אבוד.

עידו טאקו מתוך "לאן", סרט הביכורים של אסף מכנס שיוקרן בתחרות חג'ג' בפסטיבל הקולנוע ירושלים ( צילום: מעיין בוכניק )

את הרשימה משלימים "לב זהב" של אפרת כורם, בכיכובם של חן אמסלם זגורי, ישראל אטיאס ומנשה נוי, על אישה שמוצאת תינוק נטוש ונקשרת אליו באופן שמשנה את חייה, ו"שעתיד לבוא" של רותי פרי בר, שגם הוא כבר ביקר בפסטיבל טרייבקה ומציג סיפור על אישה שמנסה לפתוח דף חדש באילת אחרי אירוע טראומטי.

רונית יודקביץ' מתוך "שעתיד לבוא" של רותי פרי בר, שהוקרן בבכורה עולמית בפסטיבל טרייבקה ויתחרה בפסטיבל הקולנוע ירושלים. ( צילום: דניאלה נוביץ )

מלחמה, אובדן ותקווה בתחרות התיעודית

אם בתחרות העלילתית ניכרת בריחה מסוימת אל סיפורים אישיים, התחרות התיעודית נראית מחוברת מאוד למציאות הישראלית של השנים האחרונות.

"בוקר טוב עזה" של חנן ברנדס ומתן סקופסקי עוקב אחר נהג טנק במילואים המשדר פודקאסט מאולתר לחיילים מתוך הלחימה. הסרט מבטיח הצצה אינטימית לעולמם של הלוחמים בזמן מלחמה.

"תמצאו אותי, טוב?" של יולה גדרון מתעד את מאבקן של אמה ואחיותיה של עדן ירושלמי בניסיון להשיבה משבי חמאס, ולאחר מכן את הניסיון להמשיך לחיות בלעדיה.

"תמצאו אותי, טוב?" של יולה גדרון, העוסק בסיפורה של עדן ירושלמי ומשפחתה, יתחרה בתחרות דיאמונד לקולנוע תיעודי בפסטיבל הקולנוע ירושלים. ( צילום: עמיר מנור )

גם "חיי שרה" עוסק בחיפוש אחר זהות ושייכות, הפעם דרך סיפורה של צעירה שעזבה את העולם החרדי ומגלה שהיא בהיריון בלתי מתוכנן.

לצדם יוקרנו "269", העוסק בתנועת מחאה למען בעלי חיים, "אני ניו" של יעל אבקסיס, המתעד את שיקומו של ילד שנפצע קשה בתאונת דרכים; ו"חיי שרה", המפגיש בין יציאה מהחברה החרדית לבין מסע אישי של התבגרות.

אחד הסרטים המסקרנים בתחרות התיעודית: "חיי שרה" עוסק ביציאה מהחברה החרדית, זהות ושייכות ( צילום: עומר דאידה )

אלי ויזל וההיסטוריה הישראלית

מחוץ לתחרויות יוקרן בבכורה עולמית הסרט התיעודי "הניצול בטוקסידו – מסע בעקבות אלי ויזל" של דוד פישר. הסרט מבקש לבחון מחדש את דמותו של חתן פרס נובל לשלום, ולשאול שאלות על זיכרון, עדות והמחיר האישי של מי שהקדיש את חייו לספר את סיפור השואה.

במקביל יקיים הפסטיבל הקרנות חגיגיות לעותקים משוחזרים של הקלאסיקה "מאחורי הסורגים" של אורי ברבש, שהיה מועמד לאוסקר ב־1984, ושל הסרטים הקצרים "עורבים" ו"ילדה גדולה", כחלק מפרויקט הרסטורציה של ארכיון הסרטים הישראלי.

מתוך "מאחורי הסורגים", סרטו זוכה הפרסים של אורי ברבש שיוקרן השנה בעותק משוחזר בפסטיבל הקולנוע ירושלים ( צילום: אמנון סלומון )

דור חדש של יוצרים

גם השנה תופסת התחרות לקולנוע ישראלי קצר מקום מרכזי בפסטיבל, עם 16 סרטים עלילתיים, תיעודיים ואנימטיביים. בין המשתתפים אפשר למצוא שמות מוכרים כמו הגר בן אשר, חנה אזולאי הספרי ואורית פוקס רותם, לצד יוצרים צעירים מסם שפיגל, אוניברסיטת תל אביב, בצלאל ומנשר. הזוכה בפרס הסרט הקצר הטוב ביותר יהיה זכאי להגיש את סרטו להתמודדות על פרס האוסקר.

בנוסף תוצג גם התחרות הוותיקה לאמנות וידאו וקולנוע ניסיוני, עם תשע יצירות חדשות הבוחנות בין היתר את השפעת הבינה המלאכותית, מציאות המלחמה, זהות עירונית וזיכרון אישי.

מתוך "אף פעם, לשום מקום", מהסרטים שיתמודדו השנה על פרס הסרט הקצר הטוב ביותר בפסטיבל הקולנוע ירושלים ( צילום: דניאלה נוביץ )

תמונת מצב של ישראל 2026

בסופו של דבר, הרשימה שנחשפה היום היא הרבה יותר מאוסף של סרטים. מהסיפורים על לוחמים וחטופים, דרך יציאה מהחברה החרדית, יחסי יהודים וערבים, אהבה בברלין, משברי משפחה וטראומות אישיות – התוכנית הישראלית של פסטיבל ירושלים מציעה השנה דיוקן רחב של החברה הישראלית ברגע מורכב במיוחד.

וכמו בכל שנה, התחרות עצמה היא רק חלק מהסיפור. לא מעט מהסרטים שיוקרנו בירושלים צפויים להמשיך בהמשך השנה אל פרסי אופיר, אל בתי הקולנוע ואל הפסטיבלים הגדולים בעולם. עבור חלקם, זו תהיה התחנה הראשונה בדרך.