הגינקולוג, פרופ׳ מנחם אלקלעי, הורשע בעשר עבירות אינוס של מטופלות

בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע היום (שלישי) את הגינקולוג הבכיר, פרופ' מנחם (מני) אלקלעי, מומחה לאורוגינקולוגיה, בעשר עבירות של אינוס במרמה ומעשה סדום במרמה בתשע מתלוננות.

נגד אלקלעי, שכיהן בעבר כמנהל היחידה לאורוגינקולוגיה במרכז הרפואי שיבא ובבית החולים פוריה, הוגש באוגוסט 2024 כתב אישום חמור לבית המשפט המחוזי בתל אביב.

כתב האישום הוגש בעקבות עדויותיהן של למעלה מ-35 נשים בשנת 2021 וטענו כי נפגעו מינית במהלך בדיקות רפואיות שביצע. הוא ייחס לו שורת עבירות מין, ובהן ריבוי עבירות של אינוס במרמה לגבי מהות המעשה ומעשה סדום במרמה כלפי מטופלות.

על פי כתב האישום, בין השנים 2013 ל-2021, בתשעה מקרים שונים ובמרפאות שונות, ניצל אלקלעי את תפקידו, את האמון שניתן בו ואת מצבן הגופני של המתלוננות בעת שנבדקו אצלו.

לפי האישום, במהלך בדיקות גינקולוגיות או טיפולים רפואיים החדיר את אצבעותיו לנרתיקן של המתלוננות ובמקביל עיסה את הדגדגן שלהן, באופן שנחזה להיות חלק מהבדיקה או מהטיפול הרפואי. בהתאם להכרעת הדין, נקבע כי המעשים בוצעו בהסכמה שהושגה במרמה באשר למהותם.