כתבת חדשות 13 עברה ניתוח: "שבועות של החלמה"

כתבת הבריאות המוכרת של חדשות 13, הילה אלרואי, עברה ניתוח רפואי. אלרואי, שרגילה לדווח לציבור על ענייני בריאות ורפואה מהצד המסקר, מצאה את עצמה הפעם בצד של המטופלת.

לפני כניסתה להליך הרפואי, שיתפה היום (שלישי) אלרואי בסטורי בחשבון האינסטגרם שלה תמונה מחדר המתנה כשהיא בצום, וכתבה בהומור על כך שעל המסכים בחדר מוצגת כוס מים קרים עם קרח, בדיוק ברגעים שבהם אסור לה לשתות.

זמן קצר לאחר מכן, היא מיהרה לעדכן את עוקביה המודאגים ישירות ממיטת בית החולים. אלרואי העלתה סטורי שבו היא נראית תשושה אך מחויכת, וכתבה: "כבר אחרי... הניתוח עבר בהצלחה. עכשיו נשארו 3 שבועות של החלמה".