משפחתה של היימנוט קסאו בהודעה משמחת

ירוס קסאו בת ה-19, אחותה הגדולה של הילדה החטופה היימנוט קסאו, קיבלה את אות ההצטיינות של השירות הלאומי-אזרחי במעמד נשיא המדינה יצחק הרצוג, על פעילותה המרשימה במסגרת "האגודה להתנדבות".

ירוס בחרה להמשיך לשרת, להתנדב ולתרום לחברה הישראלית בכל כוחה, וכל זאת למרות המצב המשפחתי המורכב והבלתי נתפס שבו נמצאת משפחתה, המנהלת מאבק עיקש ומורט עצבים לקבלת מידע על מקום הימצאה של אחותה היימנוט. במקביל לשירות הלאומי האינטנסיבי, ירוס מהווה עמוד תווך בביתה, ממשיכה לתמוך בהוריה במסירות ומסייעת באופן יומיומי בטיפול ובגידול של אחיה ואחיותיה הצעירים.

מפגש אישי ומרגש עם הנשיא

אל הטקס הממלכתי בבית הנשיא הגיעה ירוס כשהיא מלווה בבני משפחתה הקרובים – אביה טספאיי ואחותה בת ה-14 פורטונה, שהגיעו לחלוק לה כבוד על ההישג המרשים.

במהלך האירוע, זכו בני המשפחה לפגישה אישית, חמה ואינטימית עם נשיא המדינה יצחק הרצוג. הנשיא הקשיב לבני המשפחה, ביקש להביע את תמיכתו העמוקה והערכתו הרבה לפועלה של ירוס, וחיזק את ידיהם של האב והאחיות בהתמודדותם המורכבת עם היעדרותה של הבת הקטנה.