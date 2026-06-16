סרוגים
חדשות בארץ

משפחתה של היימנוט קסאו בהודעה משמחת

היום מלאו 842 ימים להיעלמותה של הילדה היימנוט קסאו. משפחתה משתפת את הציבור בבשורה משמחת

09:54
תגובות
היימנוט קסאו
היימנוט קסאו | צילום: ללא קרדיט

ירוס קסאו בת ה-19, אחותה הגדולה של הילדה החטופה היימנוט קסאו, קיבלה את אות ההצטיינות של השירות הלאומי-אזרחי במעמד נשיא המדינה יצחק הרצוג, על פעילותה המרשימה במסגרת "האגודה להתנדבות".

ירוס בחרה להמשיך לשרת, להתנדב ולתרום לחברה הישראלית בכל כוחה, וכל זאת למרות המצב המשפחתי המורכב והבלתי נתפס שבו נמצאת משפחתה, המנהלת מאבק עיקש ומורט עצבים לקבלת מידע על מקום הימצאה של אחותה היימנוט. במקביל לשירות הלאומי האינטנסיבי, ירוס מהווה עמוד תווך בביתה, ממשיכה לתמוך בהוריה במסירות ומסייעת באופן יומיומי בטיפול ובגידול של אחיה ואחיותיה הצעירים.

מפגש אישי ומרגש עם הנשיא

אל הטקס הממלכתי בבית הנשיא הגיעה ירוס כשהיא מלווה בבני משפחתה הקרובים – אביה טספאיי ואחותה בת ה-14 פורטונה, שהגיעו לחלוק לה כבוד על ההישג המרשים.

במהלך האירוע, זכו בני המשפחה לפגישה אישית, חמה ואינטימית עם נשיא המדינה יצחק הרצוג. הנשיא הקשיב לבני המשפחה, ביקש להביע את תמיכתו העמוקה והערכתו הרבה לפועלה של ירוס, וחיזק את ידיהם של האב והאחיות בהתמודדותם המורכבת עם היעדרותה של הבת הקטנה.

עוד בחדשות

ילד בן 4 נהרג בתאונת דרכים בגוש עציון

חדשות סרוגים15.06.26

ירידה בטמפ', מעונן ורוחות: תחזית מזג אוויר

סרוגים15.06.26

סם הרגעה נמצא בדמם של פעוטות שצרכו מחית פירות

סרוגים15.06.26

אחרי 841 ימים: תפנית בחיפושים אחרי היימנוט קסאו

סרוגים15.06.26

המומחה לאיראן חושף: זה מה שאירע מאחורי הקלעים של חתימת ההסכם

חדשות סרוגים15.06.26

תגובות