הח"כ טוען: זה מי שעומד מאחורי היועמ"שית

ח״כ ינון אזולאי מש"ס, התראיין הבוקר (שלישי) ברדיו 'קול חי' והתייחס לכעס בציבור החרדי נגד היועמ"שית.

בדבריו הפתיע אזולאי וכתב: "אל תפרגנו יותר מידי ליועמ"שית שיש לה כזו חשיבה, מי שעומד מאחורי הכל הוא המשנה שלה גיל לימון, והוא עושה את זה משנאה.

כל מה שהוא יכול להרוס במדינה הוא יעשה, הוא לא מאמין במדינה היהודית, הגוש האמוני זה מה שמפריע לו. מיארה היא רק בובה על חוטים שלו".