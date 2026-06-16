הח"כ טוען: זה מי שעומד מאחורי היועמ"שית

ח״כ ינון אזולאי מש"ס, התראיין הבוקר (שלישי) ברדיו 'קול חי' והתייחס לכעס בציבור החרדי נגד היועמ"שית.
בדבריו הפתיע אזולאי וכתב: "אל תפרגנו יותר מידי ליועמ"שית שיש לה כזו חשיבה, מי שעומד מאחורי הכל הוא המשנה שלה גיל לימון, והוא עושה את זה משנאה.
כל מה שהוא יכול להרוס במדינה הוא יעשה, הוא לא מאמין במדינה היהודית, הגוש האמוני זה מה שמפריע לו. מיארה היא רק בובה על חוטים שלו".
תגובות
מה האינטרס מלעשות ממשפט מטומטם כבתה וכותרת ראשית מטומטמת? אתם באמת חושבים שיש משהו בדבריו? שהוא עשה מחקר מעמיק בנושא?
וואו איזו קונספירציה! למה, אישה לא יכולה לעמות ברשות עצמה? אישה לא יכולה להוביל, שיהיו לה דעות?? מה קרה? אתה חושש מאישה חזקה שאתה צריך לומר שגבר מנהל אותה?
אז מסתבר שלא... הרי שלא אמרו את זה מתחילת כהונת הממשלה אלא רק אחרי הרבה זמן.
47 שנים חלפו מאז שבגין טבע את המונח הממלכתי "יש שופטים בירושלים", והיום הקואליציה הזו עושה הכל כדי להרוס את המורשת המפוארת שהוא השאיר לנו.
מאז אהרן ברק הפסיקו להיות שופטים בירושלים