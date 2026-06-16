מכה ליאיר גולן: הבכיר הודיע על עזיבה ותמיכה בגדי איזנקוט

אורי זכי, יו"ר הנהלת מרצ לשעבר, מבכירי המערכת הפוליטית בשמאל ובן זוגה של השרה לשעבר תמר זנדברג, הודיע במפתיע על פרישתו ממפלגת "הדמוקרטים" (האיחוד של העבודה ומרצ) ועל העברת תמיכתו המלאה למפלגת "ישר!" בראשות רא"ל במיל' גדי איזנקוט.

בפוסט נוקב ומפורט שפרסם זכי, הוא הסביר את המניעים שעומדים מאחורי ההחלטה הדרמטית, הכוללים שינוי תפיסתי עמוק שעבר מאז אירועי השבעה באוקטובר, לצד הכרה בכך שאיזנקוט הוא המועמד המתאים ביותר להנהגת המדינה ולהחלפת שלטון נתניהו.

פרישה אחרי 28 שנים של חברות

"לאחר 28 שנים של חברות מצטברת במפלגות העבודה, מרצ והדמוקרטים, בהן כיהנתי בתפקידים בכירים, הודעתי היום על הפסקת חברותי במפלגה ובוועידתה", שיתף זכי בגילוי לב. הוא הבהיר כי למרות הצעד הקיצוני, הוא רוחש כבוד רב להנהגה הנוכחית של השמאל המאוחד: "אני מלא הערכה ליאיר גולן ולחברי הכנסת המצוינים של המפלגה, ואני גאה בתפקיד המשמעותי שהיה לי באיחוד המפלגות שמאבטח הפעם את הגוש".

יחד עם זאת, זכי לא הסתיר את הפערים הרעיוניים שהלכו והעמיקו בינו לבין חבריו למחנה בחודשים האחרונים: "אני מודה שיש כאן ביטוי לפער שהלך ונפער בין עמדותיי לבין עמדות השמאל, בעיקר מאז ה-7/10. פעמים לא מעטות מצאתי עצמי חולק על עמדות חבריי, ואף זכיתי לביקורת חריפה על עמדות שהבעתי אני".

"בבחירות הקרובות אצביע לישר! בראשות גדי איזנקוט"

זכי הצהיר על כוונתו "להתגייס בכל הכוח לסייע לניצחונו של גדי בבחירות", והסביר מדוע לדעתו מדובר בדמות הראויה ביותר להוביל את המדינה בעת הזו. "לאחר ארבע השנים הנוראות האחרונות, ובעיקר לאחר אסון השבעה באוקטובר, מדינת ישראל זקוקה למנהיגות ערכית, מנוסה ורצינית", כתב. "כדי להחליף את נתניהו והנזק האדיר שהנחיל למדינת ישראל, צריך דמות שהיא ההפך ממנו – ורא"ל במיל' איזנקוט הוא מנהיג כזה. שקט, קר רוח, אמפתי, בעל ראייה אסטרטגית ובעיקר אדם שרואה את טובת המדינה בכל רגע נתון. אדם שיודע מהם המחירים האפשריים של החלטותיו".

לדברי זכי, התכונות הללו הופכות את איזנקוט למועמד חסין בפני המתקפות הפוליטיות המוכרות. "אין לי ספק שהוא המועמד הטוב ביותר, כזה שמכונת הרעל גם בשיא הקיטור לא תוכל לקעקע. הציבור בישראל צמא להנהגה אחרת, גם לא מעט ממצביעי הליכוד".

"הגיע הזמן שמזרחי יהיה ראש הממשלה"

בשולי דבריו, בחר יו"ר הנהלת מרצ לשעבר לגעת גם בנקודה עדתית והיסטורית רגישה, וקשר אותה ישירות למועמדותו של יו"ר מפלגת "ישר!".

"כבן של אבא שגדל במעברה, אני מודה שגם הגיע הזמן, לאחר 78 שנה, שמזרחי יהיה ראש הממשלה. מגיע לנו, ומגיע לנו שזה יהיה גדי איזנקוט", סיכם זכי את הפוסט הדרמטי, וחתם באיחול: "שיהיה חודש טוב, ותודה על תשומת לבכם לנושא זה".