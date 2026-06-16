לא יאמן: ברק רביד "הלשין" על ינון מגל

כתב חדשות 12 ו-Axios ברק רביד התראיין הלילה (בין שני לשלישי) לרשת CNN, התייחס לתגובות בישראל הלסכם בין ארה"ב לאיראן "והלשין" על ינון מגל שצייץ ציוץ חריף נגד בכירי ממשל טראמפ, שבו כינה אותם "יהודונים".

בראיון אמר רביד: "אחד מאנשי הטלוויזיה הקרובים ביותר לנתניהו, ינון מגל, עובד בערוץ 14 - 'ערוץ ביבי'. הוא צייץ ציוץ מאוד לוחמני שקורא לשליחיו של טראמפ, ג'ארד קושנר וסטיב וויטקוף 'יהודונים', ולסגן הנשיא ואנס 'חלאה'".

נזכיר כי לאחר הודעת טראמפ על ההסכם, כתב מגל: "טראמפ יצא לוזר, בהכוונה ולחץ ממוקד של שני היהודונים וויטקוף וקושנר שקטאר קנתה בהרבה מאוד כסף ומכרו את אחיהם בישראל.

בסיוע סגן הנשיא ואנס החלאה ובעידוד ובתחינה של מדינות המפרץ הכלומנקיות שמפחדות מהצל של עצמן והתנדבו לשלם מליארדים לאיראנים - רק שיחזור השקט.

אז נשארנו לבד. וננצח לבד כי נצח ישראל לא ישקר. בינתיים נשארים בלבנון וממשיכים בלחימה. ומגיבים אם יורים עלינו. ותוקפים את מי שמאיים עלינו ומחזקים את הממשלה. ואת העומד בראשה. שהוא האדם הנכון בזמן הנכון, להתמודד עם המצב". לסיום כתב מגל: "ביבי, לך לישון! מחר יום חדש! אנחנו מאחוריך".

איש התקשורת אבישי מתיה כתב: "בינתיים ב-cnn: ברק רביד מלשין על ינון מגל".

בתגובה הגיב לו אחד הגולשים: "גם בימים האפלים של העם היהודי, תמיד היו יהודים שהלכו להלשין. ברק רביד הוא מאותם יודו קוויזלינג שפלים שהיו מלשינים לנאצים".