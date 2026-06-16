מה לא עושים למען האהבה- סיפור דייטי אכותי

אחד הסיפורים היותר מורכבים בחיים של הצעירים ולאחר מכן גם בפרקי זמן מסוימים של אנשים מתבגרים ומבוגרים הוא היציאה להיכרויות ומה שמכונה בעברית פשוטה ובלע"ז דייטים.

איך מתנהגים בדייט? מהי הסיטואציה הנכונה? מה קורה כשההיכרות לא מצליחה? וגם על דייטים של אנשים בגיל הזקנה כשאחד מבני הזוג שלהם או בנות הזוג שלהם הלך לעולמו בטרם עת (מבחינתם) והם רוצים להמשיך לפרק ב' בחיים.

סדרת טלוויזיה אמריקנית

ההצגה חדשה המבוססת על סדרת טלוויזיה אמריקנית ששודרה בשנות ה-90 בארצות הברית במשך כ-9 שנים מביאה אל קרשי הבמה את כל הסיטואציות האפשריות מעולם הדייטים.

זה מתחיל במפגש הראשון שחלקם היו מעדיפים לדלג עליו היישר למפגש השני והשלישי,זה ממשיך בדייט של שני אנשים שאין ביניהם שום הכרות מוקדמת כמובן ואין להם באמת על מה לדבר, זה עובר לחיים עצמם אחרי שכבר היה דייט ואחרי שהתקבעו הזוגות איך מנהלים את החיים במקביל לילדים או לגידולם, וזה נמשך עד לחלק האחרון של החיים.

זהו מחזמר שמשלב הן סיפורים מהחיים עם דמויות שונות שמתחלפות ביניהם עם משחק מצויין של ארבעה שחקנים עידו מוסרי דיאנה גולבי איילת רובינסון בן פריכששכל אחד ואחת מהם איכותי מקצועי ומוכשר בפני עצמו.

ארבעה שחקנים ושמונה דמויות

ארבעת השחקנים מחליפים דמויות ותפקידים ויוצרים פסיפס אנושי עשיר וסוחף: מהדייטים המביכים של תחילת הדרך, דרך נישואין והורות, משברים ואכזבות, ועד אהבות חדשות.

גמא פריד הבמאי עשה פה עבודה נפלאה כשמאחורי השחקנים תזמורת חיה בת שלושה נגנים.

התרגום לעברית של דניאל אפרת מושלם, מצחיק, שנון וגם המלצה. אל תשפטו את ההצגה אחרי חמש דקות. חכו כמה דקות.

זה אולי מתחיל איטי מידי, וולגארי, אבל אחר כך ההמשך נפלא ובסופו של דבר 90 דקות שמשקפות כמעין מראה את החיים של עולם הדייטים והזוגות וגם החיים בגיל השלישי.

תיאטרון חיפה עשה כאן עבודה יצירתית מושלם תחת ניהולו של משה קפטן ובאמצעות שפה דינמית קצבית ושירים מלאי הומור יצר 90 דקות של הצגה נפלאה.