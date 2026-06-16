מפקד חיל האוויר בתגובה ראשונה לדרמה הבטחונית

מפקד חיל האוויר, אלוף עומר טישלר, מתאר בקולו את ההיערכות חסרת התקדים למתקפה רחבת היקף בשטח איראן, מהלך אסטרטגי דרמטי שנבלם ממש ברגע האחרון בעקבות התערבותו ולחצו של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ.

דבריו של מפקד החיל שופכים אור על רגעי המתח הקיצוניים בבסיסי חיל האוויר השונים, ועל רמת המוכנות הגבוהה שאליה הגיעו הטייסים וצוותי הקרקע לקראת מה שהיה אמור להיות אחד המבצעים המורכבים ביותר בתולדות המדינה.

חיל האוויר כולו היה חמוש ומוכן

"כל חיל האוויר היה מוכן להמריא למטס תקיפה רחב", מתאר הבוקר מפקד חיל האוויר את רגעי השיא של המבצע שבוטל. לדבריו, המערך כולו הועמד בתוך זמן קצר ברמת דריכות עליונה, שכללה הכנת מאות כלי טיס למשימה ארוכת טווח בלב שטח האויב.

המפקד פירט את היקף העבודה האינטנסיבית שנעשתה בטייסות: "שעות ספורות מפקודה להמראה, תוך קיצור משך הכוננות, הפגנת גמישות יוצאת דופן, חימוש כלל חיל האוויר, תכנון, היערכות, ומוכנות להמראה לתקיפת מאות מטרות בלב איראן".

הביטול הגיע במהלך התדרוכים בטייסות

החלק הדרמטי ביותר בעדותו של מפקד חיל האוויר נוגע לנקודת הזמן שבה הגיעה פקודת העצירה, עמוק בתוך שלבי ההכנה הסופיים של המבצע, כאשר הטייסים כבר ישבו בסרבלי טיסה וקיבלו את הנתונים האחרונים לקראת היציאה לדרך.

"התקיפה נעצרה בעודנו מתדרכים בטייסות, שעה בלבד טרם היציאה למטס", חשף מפקד החיל. העצירה הזו, שהגיעה ישירות מהדרג המדיני בעקבות מזכר ההבנות הדיפלומטי והלחץ שהפעיל הנשיא טראמפ להשגת שקט באזור, מנעה ברגע האחרון עימות צבאי ישיר ונרחב בין ירושלים לטהרן.