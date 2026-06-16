אבישי בן חיים בהלם: "לא חלמנו עליו בכלל"

העיתונאי והפרשן ד"ר אבישי בן חיים, התייחס לעסקה בין איראן לארה"ב, ומתח ביקורת על השמאל שתקף את נתניהו ואת ההסכם.

בן חיים התייחס להסכם וכתב: "מה אני מפספס? נתניהו הצליח לרתום את המעצמה האמריקאית להלום ביחד באיראן!!! אז זה לא הסתיים בהפלת המשטר, אבל עדיין מכה קשה למתקני הגרעין של איראן, לכלכלה האיראנית, לתשתיות לחיל הים ועוד ועוד ועוד - זה לא משהו שחלמנו עליו בחלומות הכי אופטימיים.

אז איך ההגמוניה יכולה להפוך הצלחה כזו של הנבחר הדמוקרטי של ישראל השנייה לכישלון? נגיד היו אומרים חצי הצלחה או אין הצלחה, כי ההסכם חרא. עוד ניחא. אבל אחרי תמרון מדיני מרשים וחסר תקדים כזה להגיד כישלון? הרי ודאי שהמכה לאיראן היא הישג נהדר ולא צפוי בכל מקרה?".

הבוקר (שלישי) המשיך בן חיים והסביר מדוע לדעתו לשמאל חשוב להשפיל את ראש הממשלה נתניהו.

"למה כל כך חשוב להגמוניה להשפיל את נתניהו? כדי להשפיל את הציבור שהוא מייצג - את ישראל השנייה. הקמפיין של ההגמוניה להציג את נתניהו – נבחר ישראל השנייה, מבניה הכי מוצלחים של מדינת ישראל, העולה עשרות מונים על כל מועמדי ההגמוניה – ככישלון,

‏הוא שיעור על יחסי הכוח בין ישראל הראשונה לשנייה ועל מנגנוני השליטה ומבני העל של הדיכוי! זה לא רק קרב על שלטון, זה גם קרב על דימוי. הצלחתו של נתניהו היא הצלחת בוחריו, והשפלתו היא השפלתם. לכן חשוב להגמוניה להשפיל את ראש הממשלה ולהציג אותו ככישלון.

ככה הם עשו לבגין, ככה עשתה ההגמוניה החרדית למרן הרב עובדיה יוסף כשראתה אותו בשיא תפארתו, ודווקא בגלל שהוא כל כך גדול ומאיים על הגמוניותה הציגה את ענק הדור כ"חמור נושא ספרים".

תראו איך ההגמוניה יכולה לקחת את הנבחר הדמוקרטי של ישראל השנייה - אדם מוצלח לאין ערוך יותר מכל מה שיש לה להציע, שהצליח במדינאות גאונית לרתום את ארה''ב למתקפה על אירן ולהכות אותה קשות - ולהציג אותו ככישלון".

עוד הוא הוסיף: "תחשבו על האבסורד הזה טוב טוב ותבינו איך עובד הדיכוי של ישראל השנייה. תבינו שמה שהם מסוגלים לעשות לנבחר הדמוקרטי של ישראל השנייה, זה מה שהם יכולים לעשות לכל אחד ואחד מישראל השנייה. זה מה שהם עושים. היום. לא בשנות ה-50. (אבל לא בכוונה, ההגמוניה לא מודעת להגמוניותה ולא מודעת לעוולות שהיא עושה, גם לכן צריך פיוס).

‏ההצלחות של נתניהו בהובלת המלחמה הזו הן עצומות! בלתי נתפסות! כולנו מבינים שאין אף אחד במערכת הפוליטית שבכלל מתקרב ליכולות שלו. ובכל זאת ההגמוניה נלחמת להציג את נבחר ישראל השנייה ככישלון. זה לא רק קרב על שלטון, זה גם קרב על דימוי. כי הדימוי של נתניהו הוא הגאווה של בוחריו. כי הצלחה שלו היא הצלחה של בוחריו. והרמת הראש שלו היא הרמת הראש של בוחריו. וההשפלה שלו היא ההשפלה של בוחריו.

‏אז איך ייתכן המהלך הנלעג אינטלקטואלית במסגרתו ההגמוניה פועלת להציג את העובדה שנתניהו הצליח לחולל תמרון מדיני וצבאי שהוא בית ספר למנהיגות, ככישלון?"

‏לסיום אמר בן חיים: "הרי גם אם לא הגענו אל העידן המשיחי – לא הצלחנו לעשות את מה שאף אחד לא דמיין בכלל - להפיל את השלטון באיראן – איך אפשר למחוק את ולשטוף מוח כאילו כל המערכה המוצלחת של ישראל בכל הגזרות, כולל ההצלחה הפנומנלית של ראש הממשלה לרתום את המעצמה הגדולה בעולם למתקפה על איראן - היא בעצם כישלון? איך אפשר להכחיש את המכה הקשה שספגה איראן גם אם לא הייתה זו מכת מוות? מי עוד יכול היה לרתום את ארה''ב להכות ככה באיראן?

‏אז איך מתאפשרת הבדיחה כאילו נציגי ההגמוניה היקרים שהם מוכשרים בעייני, אבל הרבה פחות מנתניהו, בכלל לא באותה קטיגוריה, ראויים ממנו לתפקיד ראש הממשלה?

‏לפנינו שיעור על יחסי הכוח בין ההגמוניה של ישראל הראשונה לבין ישראל השנייה ועל מנגנוני השליטה ומבני העל של הדיכוי. חשוב שנבין: זה לא רק בפוליטיקה, זה בכל התחומים. דעו: אתם יכולים להיות הרבה יותר מוכשרים מהמועמדים מישראל הראשונה בכל תחום, הם יכולים להיות בינוניים גמורים, או מוכשרים אבל פחות מכם, ועדיין המערכת תעבוד בשבילם ותתן להם יתרון ופריווילגיה".