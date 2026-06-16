ליברמן מעריך: זה מספר המנדטים שגוש האופוזיציה יקבל בבחירות

בעוד המערכת הפוליטית נערכת ומחשבת מסלול מחדש לקראת הבחירות הקרובות, יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, משדר ביטחון מלא ביכולתו של הגוש החלופי להשיג הכרעה ברורה וחד-משמעית בקלפיות.

בראיון שקיים הבוקר (שלישי) ברדיו 103FM, הציג ליברמן קו נחרץ ואופטימי לגבי יחסי הכוחות המסתמנים במפה הפוליטית, ואף השווה את מערכת הבחירות הנוכחית בישראל למהפכים פוליטיים דרמטיים שהתרחשו בעולם בשנים האחרונות.

ניצחון סוחף של הגוש הציוני

"יהיה פה ניצחון הרבה יותר גדול בבחירות", הצהיר ליברמן בפתח דבריו, כשהוא דוחה את ההערכות על המשך הפלונטר הפוליטי או על תוצאה צמודה בין הגושים.

לדבריו, הציבור הישראלי בשל לשינוי עמוק ויצביע בהמוניו כדי לייצר הנהגה חדשה ויציבה. "יהיה פה תרחיש כמו בהונגריה, הניצחון יהיה סוחף", קבע יו"ר ישראל ביתנו, כשהוא מתייחס למודל של ניצחון יציב ורחב שאינו משאיר מקום לספקות לגבי זהות המנצח. "התרחיש ההונגרי הולך לחזור במדינת ישראל".

יעד: מעל 63 מנדטים

ליברמן לא הסתפק באמירות כלליות, ואף הציב יעד מספרי ברור לקואליציה העתידית שהוא וחבריו לגוש שואפים להקים מיד לאחר ספירת הקולות – קואליציה שתתבסס על עקרונות ציוניים ללא השותפים הנוכחיים של הליכוד.

"אנחנו נגיע לקואליציה ציונית, ממלכתית", סיכם ליברמן בראיון, וסימן את קו המטרה הרשמי של מפלגות האופוזיציה: "נגיע ל-63 או 64 מנדטים ואפילו יותר".