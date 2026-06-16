בשקט בשקט: זה התאריך שטראמפ מחכה לו

ההכרזה הדרמטית של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על השגת הבנות מול איראן והסרת המצור הימי במצר הורמוז, ממשיכה לעורר תגובות סוערות והסתייגות רבה בקרב מומחים ואנשי מפתח בישראל. בעוד בוושינגטון מציגים את המהלך כהישג משמעותי לייצוב שוק האנרגיה העולמי, גוברים הקולות המזהירים מפני המשמעויות האמיתיות של המסמך שנחתם.

בשיחה שקיים בתוכנית "יומן לילה" ברדיו גלי ישראל עם המגישים זיו מאור ומנחם מן, מתח יזם ההייטק והמומחה לארצות הברית, ד"ר אלי דוד, ביקורת חריפה על המהלך והפחית באופן משמעותי מחשיבותו.

הבנה זמנית בלבד

"קודם כל זה לא הסכם, זה מזכר הבנות ואפילו מזכר הבנות הזה הייתי מסכם אותו במזכר הבנה", פתח ד"ר דוד את הניתוח שלו, כשהוא מבהיר כי הניסיון לצייר את המצב כפתרון ארוך טווח רחוק מהמציאות בשטח.

לדבריו, מכלל הסעיפים שנכללו במסמך הרשמי, קיים רק אלמנט אחד ממשי, וגם הוא מוגבל בזמן ונועד להחזיר את המצב הכלכלי והימי לקדמותו. "ההבנה היחידה שיש שם שהיא אמיתית זה שמיצר הורמוז נפתח. מחזירים את המצב למצב שלפני המלחמה ואפילו זה מודגש שזה רק ב-60 יום".

60 יום של שקט תעשייתי

ד"ר דוד פירט את גבולות הגזרה של מזכר ההבנות והסביר כי שני הצדדים למעשה לא ויתרו על אף אחת מדרישותיהם או זכויותיהם, אלא רק הסכימו על דחייה זמנית של המאבק המשותף.

"האמריקאים אומרים שהם יסירו את החסימה הימית למשך 60 יום מבלי לוותר על זכותם לחסום, והאיראנים אומרים שהם לא יגבו כסף למשך 60 יום מבלי לוותר על זכותם לגבות כסף", הסביר ד"ר דוד, והוסיף בנחרצות: "כל שאר הסעיפים הם חסרי משמעות".

את הסיבה האמיתית מאחורי הדחיפות האמריקאית להשגת המסמך הנוכחי תולה ד"ר דוד בלוח הזמנים הפוליטי בתוך ארצות הברית, ובשאיפה של הממשל הנוכחי להגיע אל הקלפיות בראש שקט. "במילים אחרות, הנשיא טראמפ רוצה שקט עד לנובמבר וזה מזכר הבנות הזה", סיכם.

כדי להבין טוב יותר את המרכזיות הכלכלית של נתיב השיט המדובר, מומלץ לצפות בהסבר על איך סגירת מצרי הורמוז מטלטלת את מחירי הנפט המציג את ההשלכות של חסימת האזור על המשק הבינלאומי.