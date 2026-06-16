אחרי פרסום המדד: סמוטריץ' דורש מהלך מיידי

שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ פרסם היום (שלישי) הודעה בה הוא מתייחס למדד המחירים לצרכן שירד אמש ב0.3%.

בהודעתו, קרא השר לנגיד בנק ישראל לבצע הורדה חדה ומיידית של הריבית, ותקף את העובדה שהדבר לא בוצע בשלב מוקדם יותר שהיה מקל על משקי הבית ועל בעלי העסקים.

סמוטריץ׳ כתב: ״שוב נתוני הכלכלה מדברים בעד עצמם כאשר האינפלציה נמצאת במקום טוב ורצוי".

"אני שב וחוזר על קריאתי לנגיד בנק ישראל להוריד ריבית והפעם בצורה חדה. הצעד הזה מתבקש כבר תקופה ארוכה, ואני מאד מקווה שבנק ישראל יפעל לתקן זאת״.

לאחר מכן השר התייחס לעובדה שלא ניתנה תגובה מהירה לירידת המחירים, והסביר מהי המשמעות ביחס לאזרחי מדינת ישראל.

״תגובה מהירה יותר היתה יכולה להקל כבר מזמן על משקי הבית ועל בעלי העסקים, ולהוזיל את עלויות המשכנתאות וההלוואות שכולנו משלמים ולהאיץ את הצמיחה במשק״.