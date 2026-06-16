בדרך לדרמה פוליטית? בנט: "אעשה כל מה שיידרש ממני"

מפת החיבורים וההנהגה בגוש האופוזיציה לקראת הבחירות הקרובות ממשיכה להעסיק את השחקנים המרכזיים, וראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, משרטט את הנוסחה שלו להשגת הכרעה פוליטית. בראיון שקיים הבוקר בכאן רשת ב', התייחס בנט לשאלת הנהגת המחנה ולתפקידו של חבר הקבינט לשעבר, הרמטכ"ל במיל' גדי איזנקוט.

כשנשאל בנט האם היה מאפשר לאיזנקוט להוביל את מחנה מתנגדי נתניהו, השיב בצורה נחרצת המעידה על נכונותו לפעול בגמישות: "אני אעשה כל מה שיידרש".

הנוסחה לניצחון הגוש

לשיטתו של בנט, הדרך היחידה להבטיח ניצחון בבחירות והקמת קואליציה חלופית אינה עוברת בראשות המחנה על ידי איש מרכז או שמאל קלאסי, אלא דורשת פרופיל מנהיגותי ספציפי מאוד.

לדבריו, האסטרטגיה הנכונה היא להעמיד בראש גוש התיקון אדם שכבר החזיק בתפקיד הציבורי הרם ביותר, ובו זמנית מחזיק בתפיסת עולם שמרנית: "להעמיד בראש גוש התיקון אדם שהיה ראש ממשלה, בעל עמדות ימין".

מסר למצביעי המרכז והשמאל

במהלך הראיון נשאל בנט כיצד הוא מצפה ממצביעי המרכז והשמאל לתמוך במועמד בעל השקפות ימניות מובהקות. בתגובה לכך, שיתף בנט בתהליך האישי שעבר בשנים האחרונות, אך הדגיש כי עקרונותיו הבסיסיים לא השתנו.

"אני התפתחתי", הסביר בנט, "אני עדיין נושא עמדות ימין מדיני מובהקות". פנייה זו שולחת מסר ישיר למצביעים באגף המרכז-שמאל של הגוש, מתוך הבנה שזהו המפתח המעשי היחיד להחלפת השלטון.

לדבריו, הדרך היחידה לנצח זה אם גוש התיקון, האנשים שמאוד רוצים לראות פה תיקון במדינת ישראל, ישכילו להעמיד בראשם אדם בעל עמדות ימין מדיניות, גם אם המצביע עצמו אינו בעל עמדות ימין מדיניות.