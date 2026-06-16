בלב השטח האזרחי: צה"ל השמיד 18 מחרטות לייצור נשק בשכם

כוחות צה"ל ממשיכים במאמצי סיכול תשתיות הטרור בצפון השומרון.

בפעילות ממוקדת שנערכה הלילה במרחב העיר שכם, פעלו לוחמי יחידת יהל"ם יחד עם כוחות מגדוד המילואים 967 לאיתור והשמדת מוקדי ייצור אמצעי לחימה.

הפעילות התמקדה במחנה הפליטים בלאטה ובשכונת ראס אל עין, שם אותרו מחרטות ששימשו על פי החשד לייצור נשקים, חלקי נשק ומטעני חבלה.

במהלך המבצע איתרו הכוחות 18 מחרטות שפעלו בלב מרחב אזרחי. לאחר סריקות ובדיקות הנדסיות, הושמדו כלל המחרטות במקום.

בנוסף, הכוחות איתרו חלקי נשק ואמצעי לחימה נוספים, אשר הוחרמו להמשך טיפול ובדיקה בידי גורמי הביטחון.

במערכת הביטחון רואים בפעילות מסוג זה חלק מרכזי במאבק נגד תשתיות הטרור באזור יהודה ושומרון, במטרה לצמצם את יכולות ייצור אמצעי הלחימה ולמנוע הוצאת פיגועים נגד כוחות הביטחון ואזרחי ישראל.

בצה"ל הדגישו כי המבצע הוא חלק מרצף פעולות התקפיות המתבצעות במרחב השומרון נגד תשתיות טרור, אמצעי לחימה ומעבדות ייצור המשמשות ארגוני טרור באזור.