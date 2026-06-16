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חדשות פוליטי מדיני

יאיר לפיד מגיב לשמועות: "בנט ואני החלטנו להגיב" 

לאחר הפרסומים על אפשרות לפיצול, לפיד מבהיר כי השותפות עם בנט יציבה: "לא היה ולא נברא, האיחוד הזה ינצח בבחירות"

07:34
2 תגובות
בנט ולפיד
בנט ולפיד | צילום: חיים גולדברג / פלאש90

בעקבות הדיווחים על ההתלבטות של נפתלי בנט להיפרד משותפו למפלגה החדשה, יאיר לפיד, צייץ האחרון הבוקר וכתב

לדברי לפיד: "מכונת הרעל מפיצה עכשיו, "לפיד ובנט שוקלים להיפרד," כי פייק-ניוז של מקורות אנונימיים זו הדרך שלהם לנסות לפגוע בכל מה שמאיים עליהם".

"בנט ואני החלטנו שהפעם מגיבים. הוא הסביר במסיבת העתונאים שלא היה ולא נברא, ואני מכפיל: לא רק שאני שלם לגמרי עם האיחוד הזה, הוא גם יציל את מדינת ישראל וינצח בבחירות".

"זה בדיוק מה שמפחיד אותם. חיבור בין המרכז לימין הליברלי, ויותר מזה, חיבור בין שני האחים שכבר ניצחו אותם פעם".

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תגובות

2
2
NA
לפני 4 דקות

הקב״ה הוא המלך שממליך משפיל ומרים . כל השאר בארץ זה אינטרסים וכבוד לא למדתם כלום מאז השואה , השם מבטחו בגויים סופו שישמש . ראו מה קורה חצי עולם חוגג וחצי עולם מת נשרף נרצח ואין על ואין עונה , עיוורים תתעוררו

1
אזרח יהודי
לפני 4 דקות

בנט ראש הממשלה הבא עלינו לטובה. עלו והצליחו