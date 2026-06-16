דובר צה"ל: עדכון חשוב לשעות הקרובות

דובר צה"ל מעדכן כי תרגיל צבאי מתוכנן יחל הבוקר (שלישי) בכל רחבי מרחב החטיבה המרחבית מנשה. על פי הודעת הצבא, הפעילות האינטנסיבית של הכוחות צפויה להסתיים בשעות אחר הצהריים של אותו היום.

בצבא מדגישים כי מדובר בחלק מגרף האימונים השנתי הרגיל של צה"ל, אשר נועד לשמור על כשרותם, רמת מוכנותם המבצעית ותפקודם של הכוחות בשטח בשעת פקודה. תנועה ערה והדי פיצוצים במהלך שעות התרגיל, תושבי המרחב והנוסעים בצירים השונים יבחינו בתנועה ערה של כוחות ביטחון, רכבים צבאיים וכלי רכב מיוחדים של זרועות הביטחון השונות. בנוסף לתנועת הכוחות המוגברת, במהלך שעות הפעילות צפויים להישמע הדי פיצוצים וקולות נפץ במרחב החטיבה. בעקבות כך, בדובר צה"ל מבקשים להרגיע את הציבור ומבהירים באופן חד-משמעי כי הכל נעשה תחת פיקוח מלא ובמסגרת האימון, וכי אין כל חשש לאירוע ביטחוני אמת בגזרה.