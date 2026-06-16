ליברמן: "אם הייתי ראש ממשלה, זו הייתה ההוראה הראשונה שלי"

ח"כ אביגדור ליברמן מתח הבוקר ביקורת חריפה על ההתנהלות הישראלית מול איראן ועל ההסכם המתגבש בין וושינגטון לטהראן.

לטענתו של ליברמן ישראל עדיין יכולה לפעול, אך בכיוון שונה לחלוטין מזה שננקט עד כה.

בריאיון לרדיו 103FM התייחס ליברמן לשאלה האם נותר לישראל מרחב פעולה לאחר ההתקדמות במגעים בין ארצות הברית לאיראן.

לדבריו "יש הרבה מה לעשות. הייתי נותן דירקטיבה למוסד. המוסד צריך לעבור למשימה אחת, הפלת המשטר".

"אם אני ראש ממשלה, אני מזמין את ראש המוסד ואומר לו: 'אתה לא מתעסק בכלום, רק בהפלת המשטר'".

"אני מכיר את הניסיון שעשו, וזה ניסיון דרדלה", אמר.

בהמשך דבריו מתח ליברמן ביקורת גם על ההסכם המתגבש עצמו והזהיר כי הוא אינו מבטיח את מניעת תוכנית הגרעין האיראנית.

"ההסכם הזה מבטיח שבסוף תהיה לנו איראן גרעינית", טען. "אין לי שום טענות לאמריקנים. יש פה אנשים שמצפים שארצות הברית תפעל לפי האינטרס הישראלי, זה לא עובד ככה".

"שלוש שנים הממשלה האימפוטנטית הזאת עסקה בדיבורים, בהצהרות ובאג'נדה הפוליטית שלה. שלוש שנים אין הכרעה, צריך לבוא בטענות רק לעצמם".