סרוגים
ההסכם עם איראן

ליברמן: "אם הייתי ראש ממשלה, זו הייתה ההוראה הראשונה שלי"

יו"ר ישראל ביתנו קורא למקד את מאמצי המוסד במשימה אחת בלבד: הפלת המשטר בטהראן. "אין לי טענות לאמריקנים, הבעיה היא אצלנו", אמר

07:02
תגובות
ליברמן
ליברמן | צילום: (צילום: עידן גרוס)

ח"כ אביגדור ליברמן מתח הבוקר ביקורת חריפה על ההתנהלות הישראלית מול איראן ועל ההסכם המתגבש בין וושינגטון לטהראן.

לטענתו של ליברמן ישראל עדיין יכולה לפעול, אך בכיוון שונה לחלוטין מזה שננקט עד כה.

בריאיון לרדיו 103FM התייחס ליברמן לשאלה האם נותר לישראל מרחב פעולה לאחר ההתקדמות במגעים בין ארצות הברית לאיראן.

לדבריו "יש הרבה מה לעשות. הייתי נותן דירקטיבה למוסד. המוסד צריך לעבור למשימה אחת, הפלת המשטר".

"אם אני ראש ממשלה, אני מזמין את ראש המוסד ואומר לו: 'אתה לא מתעסק בכלום, רק בהפלת המשטר'".

"אני מכיר את הניסיון שעשו, וזה ניסיון דרדלה", אמר.

בהמשך דבריו מתח ליברמן ביקורת גם על ההסכם המתגבש עצמו והזהיר כי הוא אינו מבטיח את מניעת תוכנית הגרעין האיראנית.

"ההסכם הזה מבטיח שבסוף תהיה לנו איראן גרעינית", טען. "אין לי שום טענות לאמריקנים. יש פה אנשים שמצפים שארצות הברית תפעל לפי האינטרס הישראלי, זה לא עובד ככה".

"שלוש שנים הממשלה האימפוטנטית הזאת עסקה בדיבורים, בהצהרות ובאג'נדה הפוליטית שלה. שלוש שנים אין הכרעה, צריך לבוא בטענות רק לעצמם".

עוד בחדשות

בלב השטח האזרחי: צה"ל השמיד 18 מחרטות לייצור נשק בשכם

חדשות סרוגים07:42

דובר צה"ל: עדכון חשוב לשעות הקרובות

סרוגים07:36

דובר צה"ל לשעבר: כך ישראל צריכה להגיב להשפלה בפריז

סרוגים15.06.26

תושבי נבטיה לא מפחדים מצה"ל וכבר מתחילים לחזור הביתה

אריה יואלי15.06.26

השפלה בפריז: הצרפתים הקימו "חומות עץ" כדי להסתיר את הנשק הישראלי

חדשות סרוגים15.06.26

תגובות