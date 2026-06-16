ראש ה-CIA מתריע: איראן לא מתכוונת לקיים את ההסכם

מחלוקת חריפה מתפתחת בתוך ממשל טראמפ סביב ההסכם המתגבש עם איראן.

לפי דיווח של ברק רביד שפורסם הלילה (שני), ראש ה-CIA ג'ון רטקליף הזהיר את הנשיא האמריקני כי מידע מודיעיני שנאסף לאחרונה מעלה סימני שאלה כבדים באשר לנכונותה של איראן לעמוד בהתחייבויות שתידרש לקבל במסגרת הסכם גרעין עתידי.

על פי הדיווח, הערכות שהוצגו בדרגים הבכירים ביותר בוושינגטון מצביעות על פער בין המסרים שמעבירים בכירים איראנים כלפי ארצות הברית והמתווכים לבין השיח הפנימי המתנהל בטהראן.

גורמים המעורים בפרטים טענו כי חלק מגופי המודיעין בארצות הברית סבורים שהאיראנים אינם מתכוונים לבצע את מלוא הוויתורים שוושינגטון דורשת מהם במסגרת הסכם קבע.

"המודיעין משקף שהכוונות האיראניות אינן עולות בקנה אחד עם ההתחייבויות שלהן במסגרת ההסכם", אמר גורם המעורה בפרטים.

מחלוקת בתוך ממשל טראמפ

לפי הדיווח, רטקליף אינו היחיד שמביע ספקות. גם שר החוץ מרקו רוביו ושר ההגנה פיט הגסת' העלו הסתייגויות במהלך דיונים פנימיים.

מנגד, סגן הנשיא ג'יי די ואנס, לצד השליחים האמריקנים סטיב וויטקוף ו-ג'ארד קושנר, נחשבים לתומכים המרכזיים בקידום ההסכם.

בבית הלבן מנסים לשדר מסר מרגיע. גורם בכיר הדגיש כי הנשיא דונלד טראמפ שומע את כלל הדעות, אך הוא זה שיקבל את ההחלטה הסופית.

לדברי אותו גורם, ההבנות שהושגו עד כה נועדו להבטיח כי איראן לא תוכל להחזיק בנשק גרעיני, לשמור בידיה אורניום מועשר ברמה גבוהה או לאיים על נתיבי הסחר הבינלאומיים.

פגישה מכריעה כבר בימים הקרובים

במסגרת המאמצים להמשיך את המשא ומתן, צפויים ואנס, וויטקוף וקושנר להיפגש בסוף השבוע עם יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף ושר החוץ עבאס עראקצ'י.

השיחות צפויות לעסוק בעתיד המגעים ובהסכם מפורט יותר, שאמור להיחתם במהלך החודשים הקרובים אם הצדדים יצליחו לגשר על הפערים שנותרו.

לפי גורמים אמריקנים, השבועות הקרובים יהיו קריטיים.

בכירים בממשל העריכו כי בתוך שבועיים עד שלושה ניתן יהיה לדעת האם איראן אכן מוכנה לבצע ויתורים משמעותיים, או שמדובר בניסיון למשוך זמן ולהפיק יתרונות מדיניים וכלכליים מבלי לשנות בפועל את תוכניתה הגרעינית.