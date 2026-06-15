נתניהו: "לאיראן לא יהיה נשק גרעיני"

ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים הערב (שני) מסיבת עיתונאים ראשונה מאז חתימת ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, והתייחס להישגי המערכה מול טהרן ולמצב הביטחוני באזור.

בפתח דבריו הדגיש נתניהו כי ישראל לא תאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני, ללא קשר להסכם בין ארה"ב לאיראן.

"עם הסכם או בלי הסכם - לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. לא היום ולא מחר. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל - זה לא יקרה" אמר במסיבת העיתונאים.

לנו יש את האינטרסים שלנו

בהמשך התייחס ראש הממשלה גם לרצועות הביטחון ולנוכחות צה"ל: "אנחנו נישאר ברצועות הביטחון ככל שיידרש כדי להגן על המדינה שלנו"

עוד הוא הוסיף: "ההסכם נעשה על ידי טראמפ, לנו יש את האינטרסים שלנו, גם בקשר לגרעין וגם בלבנון נישאר בשטח החיץ, למרות רצון איראן אנחנו נישארים שם"

עוד הוא הוסיף כי "ישראל לא תאפשר לארגוני טרור לחנות על גבולותינו. היום לוחמי צה"ל חוצצים בין המחבלים לבין אזרחינו".

"הצלנו את ישראל מהשמדה"

נתניהו התייחס לביקורת שנשמעת בימים האחרונים סביב תוצאות המערכה מול איראן.

"אני שומע אנשים שואלים מה השגנו" אמר "הרחקנו מעלינו סכנת השמדה מיידית. סיכלנו את מדעני הגרעין, ריסקנו את מפעלי הגרעין והשמדנו חלקים מרכזיים מתעשיית הטילים".

לדבריו, איראן הייתה קרובה להשגת יכולת גרעינית מבצעית.

"אם לא היינו פועלים בזמן שבו פעלנו, לאיראן כבר היו פצצות אטום. המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל היו בסכנה איומה של מוות המוני".

"חיזבאללה חלש מאי פעם"

נתניהו מנה גם את הישגי ישראל בזירות נוספות, ובהן לבנון, עזה וסוריה: "ישראל חזקה מאי פעם וציר הרשע של איראן חלש מאי פעם" אמר "פגענו בזרועות הטרור של איראן בעזה, בלבנון, בסוריה, בתימן וביהודה ושומרון".

בסיום דבריו הודה ללוחמי צה"ל ולאזרחי ישראל ואמר: "יחד נמשיך לעמוד, ויחד נמשיך לנצח".