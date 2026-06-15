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חדשות פוליטי מדיני

דיווח: בנט שוקל לפרק את מפלגת 'ביחד'

ברקע הירידה הדרסטית בסקרים, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, בוחן את פירוק השותפות עם יאיר לפיד

20:28
6 תגובות
בנט ולפיד
בנט ולפיד | צילום: חיים גולדברג / פלאש90

ברקע הירידה הדרסטית בסקרים, ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט בדק בימים האחרונים את האפשרות לפרק את השותפות עם יאיר לפיד. כך חשף עיתונאי חדשות 13 מיכאל שמש.

בנט איבד בשבועות האחרונים 7-10 מנדטים ואיבד גם את הובלת הגוש ליו"ר מפלגת 'ישר', גדי איזנקוט.

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תגובות

6
4
שרית
לפני 54 דקות

האם זה הליכוד הלאומי והערכי שעליו גדלנו, שמתעסק רק בשרידות אישית בזמן שהמדינה מתפרקת? אנחנו חייבים להחזיר את הערכים של בגין ולתמוך רק במנהיגים ישרים ששירתו בצבא ויובילו אותנו ביושרה ובצניעות.

1
אוי אוי אוי
לפני 41 דקות

אז תפסיקי להצביע ליכוד. בשבילך רק יאיר גולן.

3
רק אומר
לפני 44 דקות

אתר שמפיץ במכוון פייק כדי להסיח את הדעת מהעליבות של בנט. עכשיו מדברים רק על זה. תורמת לפייק שיקמה באוקטובר.

2
יואב
לפני 55 דקות

האם לא הגיע הזמן שההנהגה הלאומית-ליברלית תבין שגורל המפעל הציוני חשוב יותר מכל סקר פוליטי? עלינו לדרוש מהם להקים גוש ממלכתי רחב ויציב שישקם את מוסדות המדינה ויחזיר את הביטחון והיושרה הציבורית.

1
צ'יפופו
לפני 43 דקות

אתה מבקש מהמושחתים להחזיר את היושרה? תתחבר דחוף לחשמל

1
תימני ימני
לפני 8 דקות

חחחחחחח אין צורך לפרק גם ככה אתם מפורקים....חחחחחח