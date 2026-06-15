ברקע הירידה הדרסטית בסקרים, ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט בדק בימים האחרונים את האפשרות לפרק את השותפות עם יאיר לפיד. כך חשף עיתונאי חדשות 13 מיכאל שמש.
חדשות פוליטי מדיני
דיווח: בנט שוקל לפרק את מפלגת 'ביחד'
ברקע הירידה הדרסטית בסקרים, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, בוחן את פירוק השותפות עם יאיר לפיד
סרוגים20:28
בנט ולפיד | צילום: חיים גולדברג / פלאש90
תגובות
האם זה הליכוד הלאומי והערכי שעליו גדלנו, שמתעסק רק בשרידות אישית בזמן שהמדינה מתפרקת? אנחנו חייבים להחזיר את הערכים של בגין ולתמוך רק במנהיגים ישרים ששירתו בצבא ויובילו אותנו ביושרה ובצניעות.
אז תפסיקי להצביע ליכוד. בשבילך רק יאיר גולן.
אתר שמפיץ במכוון פייק כדי להסיח את הדעת מהעליבות של בנט. עכשיו מדברים רק על זה. תורמת לפייק שיקמה באוקטובר.
האם לא הגיע הזמן שההנהגה הלאומית-ליברלית תבין שגורל המפעל הציוני חשוב יותר מכל סקר פוליטי? עלינו לדרוש מהם להקים גוש ממלכתי רחב ויציב שישקם את מוסדות המדינה ויחזיר את הביטחון והיושרה הציבורית.
אתה מבקש מהמושחתים להחזיר את היושרה? תתחבר דחוף לחשמל
חחחחחחח אין צורך לפרק גם ככה אתם מפורקים....חחחחחח