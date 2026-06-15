דיווח: בנט שוקל לפרק את מפלגת 'ביחד'

ברקע הירידה הדרסטית בסקרים, ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט בדק בימים האחרונים את האפשרות לפרק את השותפות עם יאיר לפיד. כך חשף עיתונאי חדשות 13 מיכאל שמש.

בנט איבד בשבועות האחרונים 7-10 מנדטים ואיבד גם את הובלת הגוש ליו"ר מפלגת 'ישר', גדי איזנקוט.