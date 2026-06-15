סרוגים
ההסכם עם איראן

טראמפ: "מקווה שנוכל לפתור את המצב בלבנון"

הנשיא האמריקני מתייחס בהצהרה להסכם שנחתם הבוקר בין ארצות הברית לבין איראן: "צריכים לדבר עם חיזבאללה"

19:23
2 תגובות
טראמפ, (צילום: אריה לב אברהמס\פלאש 90
טראמפ, (צילום: אריה לב אברהמס\פלאש 90 | צילום: (צילום: אריה לב אברהמס\פלאש 90

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, ונשיא צרפת, עמנואל מקרון, התייחסו הערב (שני) בחיוב להסכם ההיסטורי שנחתם הבוקר עם איראן, והביעו תקווה כי הצעד יוביל ליציבות רחבה יותר במזרח התיכון.

במסיבת עיתונאים משותפת החמיאו השניים לצוותי המשא ומתן. "עשינו עבודה טובה ומקווים שיהיו יחסים טובים ונסתדר", אמר הנשיא טראמפ, אך סייג והבהיר כי ארה"ב נותרת עם אצבע על הדופק: "אם לא – נחזור לאיפה שהתחלנו, אבל אני לא חושב שנצטרך".

לצד סוגיית הגרעין והסנקציות מול טהרן, טראמפ הפתיע כשסימן את היעד הבא של הממשל בוושינגטון – הסדרת המצב הביטחוני בגבול הצפון של ישראל. "אני מקווה שנוכל לפתור גם את המצב בלבנון, כי זה משהו שאף פעם לא נגמר", הצהיר הנשיא האמריקני, ואף התייחס באופן חסר תקדים לערוצי התקשורת הנדרשים: "אנחנו צריכים לדבר עם חיזבאללה בנושא הזה".

עוד בחדשות

דיווח: טראמפ, ואנס וקאליבאף חתמו על מזכר הבנות

סרוגים18:49

טראמפ: "הספינות עוברות בבטחה במצר הורמוז"

סרוגים16:20

נחשף: "ההשפלה" הנוספת בהסכם עם איראן

סרוגים14:26

צבא לבנון קורא לתושבים: "לחכות עם החזרה לערי הגבול"

סרוגים13:39

תושבי נבטיה לא מפחדים מצה"ל וכבר מתחילים לחזור הביתה

אריה יואלי11:36

תגובות

2
2
בלימה
לפני 20 דקות

אני לא עוצמת עין כבר חודשים כשהבן שלי משרת בשריון בגבול הצפון, והמחשבה שביבי כובל את ידי צה"ל רק כדי לרצות את טראמפ פשוט קורעת אותי מבפנים.

1
הלכה המדינה
לפני 19 דקות

חיבקתי את הבן שלי שחזר הביתה מהחזית והרגשתי חרדה עצומה מכך שחייו תלויים במנהיגים חלשים שמתקפלים מול כל תכתיב אמריקאי.