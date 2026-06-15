טראמפ: "מקווה שנוכל לפתור את המצב בלבנון"

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, ונשיא צרפת, עמנואל מקרון, התייחסו הערב (שני) בחיוב להסכם ההיסטורי שנחתם הבוקר עם איראן, והביעו תקווה כי הצעד יוביל ליציבות רחבה יותר במזרח התיכון.

במסיבת עיתונאים משותפת החמיאו השניים לצוותי המשא ומתן. "עשינו עבודה טובה ומקווים שיהיו יחסים טובים ונסתדר", אמר הנשיא טראמפ, אך סייג והבהיר כי ארה"ב נותרת עם אצבע על הדופק: "אם לא – נחזור לאיפה שהתחלנו, אבל אני לא חושב שנצטרך".

לצד סוגיית הגרעין והסנקציות מול טהרן, טראמפ הפתיע כשסימן את היעד הבא של הממשל בוושינגטון – הסדרת המצב הביטחוני בגבול הצפון של ישראל. "אני מקווה שנוכל לפתור גם את המצב בלבנון, כי זה משהו שאף פעם לא נגמר", הצהיר הנשיא האמריקני, ואף התייחס באופן חסר תקדים לערוצי התקשורת הנדרשים: "אנחנו צריכים לדבר עם חיזבאללה בנושא הזה".